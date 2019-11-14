محمد بن زايد يمنح السيسي أرفع وسام إماراتي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وسام زايد، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الوسام يأتي تثمينا لدور السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة. وأقامت الإمارات العربية المتحدة، استقبالا رسميا، اليوم الخميس، للسيسي، وذلك في قصر الوطن.

وتوجه السيسي، أمس الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل