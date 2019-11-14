مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بـ20 مليار دولار

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد - صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مصر والإمارات العربية المتحدة تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، موضحا أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة.

وأضاف راضي، في تصريح له، اليوم الخميس، أن المنصة أيضا تسثمر في قطاعات: التكنولوجيا، الأغذية والعقارات، السياحة، الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.من ناحية أخرى، منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وسام