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مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بـ20 مليار دولار

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد - صورة أرشيفية
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مصر والإمارات العربية المتحدة تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، موضحا أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة.
وأضاف راضي، في تصريح له، اليوم الخميس، أن المنصة أيضا تسثمر في قطاعات: التكنولوجيا، الأغذية والعقارات، السياحة، الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.من ناحية أخرى، منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وسام
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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مصر وسويسرا تتعاون لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي

وقعت مصر وسويسرا مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ووقع الاتفافية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إستيفانو توسكانو مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطار للتعاون لتعزيز بناء القدرات للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الوطنية لمصر.
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السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.
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استبدال تراخيص سيارات الربع نقل بميكروباص في المنيا

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة موسعة للتشاور حول استبدال تراخيص سيارات الربع نقل الحالية بسيارات أجرة (ميكروباص)، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن، مع تذليل كافة العقبات من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة لأصحاب تلك السيارات، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعددٍ من نواب مراكز "المنيا وملوس ومغاغة، والعدوة"؛ لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها.
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محمد بن زايد يمنح السيسي أرفع وسام إماراتي

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وسام زايد، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الوسام يأتي تثمينا لدور السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة. وأقامت الإمارات العربية المتحدة، استقبالا رسميا، اليوم الخميس، للسيسي، وذلك في قصر الوطن.
الرئيس-السيسى

استقبال السيسي في قصر الوطن بالإمارات (بث مباشر)

أقامت الإمارات العربية المتحدة، استقبالا رسميا، اليوم الخميس، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في قصر الوطن. وتوجه السيسي، أمس الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ترحيب وأحاديث ودية.. محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق يومين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي من كبار المسئولين الإماراتيين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وأشارت الوكالة أن طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الإمارات ترحيبا به.
الرئيس-السيسى

اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
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