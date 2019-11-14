إحباط محاولة تهريب 22 طن مكملات غذائية بالإسكندرية

تحرير:سماح عوض الله ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

مكملات غذائية- أرشيفية

تمكنت قوات الأمن بميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية، تٌقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه، داخل شحنة مستوردة باعتبارها حقائب أدوات تجميل فارغة "شنط مكياج"، إلا أنه بفحص مشمول الحاوية القادمة من إحدى الدول الأوربية، تبين احتواء عدد كبير من حقائب أدوات التجميل على عبوات مكملات غذائية، فى محاولة للتهرب الجمركي من سداد قيمتها، علاوة على التهرب من الفحص الصحي واتباع الإجراءات القانونية اللازمة بمراجعة الاشتراطات الصحية لتلك المكملات، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط.

تم ضبط الحاوية بعد ورود تحريات ومعلومات إلى إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، أشارت إلى قيام أحد الأشخاص "صاحب شركة للتنمية والاستثمار العقاري" بمحافظة الإسكندرية، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، يُفترض أنها تحوي حقائب أدوات تجميل فارغة داخل "حاوية، لكن المتهم



تم ضبط الحاوية بعد ورود تحريات ومعلومات إلى إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، أشارت إلى قيام أحد الأشخاص "صاحب شركة للتنمية والاستثمار العقاري" بمحافظة الإسكندرية، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، يُفترض أنها تحوي حقائب أدوات تجميل فارغة داخل "حاوية، لكن المتهم يُخفى ضمن مشمولها أصنافا مخالفة من المكملات الغذائية، ويحظر دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت جهودها عن ضبط 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت نحو 22 طنا، وقدرت الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة بـ15 مليون جنيه.



