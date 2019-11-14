جريمة

إحباط محاولة تهريب 22 طن مكملات غذائية بالإسكندرية

تحرير:سماح عوض الله ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
مكملات غذائية- أرشيفية
مكملات غذائية- أرشيفية
تمكنت قوات الأمن بميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية، تٌقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه، داخل شحنة مستوردة باعتبارها حقائب أدوات تجميل فارغة "شنط مكياج"، إلا أنه بفحص مشمول الحاوية القادمة من إحدى الدول الأوربية، تبين احتواء عدد كبير من حقائب أدوات التجميل على عبوات مكملات غذائية، فى محاولة للتهرب الجمركي من سداد قيمتها، علاوة على التهرب من الفحص الصحي واتباع الإجراءات القانونية اللازمة بمراجعة الاشتراطات الصحية لتلك المكملات، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط.
تم ضبط الحاوية بعد ورود تحريات ومعلومات إلى إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، أشارت إلى قيام أحد الأشخاص "صاحب شركة للتنمية والاستثمار العقاري" بمحافظة الإسكندرية، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، يُفترض أنها تحوي حقائب أدوات تجميل فارغة داخل "حاوية، لكن المتهم
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تسمم (3)

إصابة 50 تلميذًا بـ«اشتباه تسمم» في مدرسة ببني سويف

أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، فتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة الاشتباه بتسمم 50 تلميذًا بمدرسة الجفادون بمركز الواسطي التابع للمحافظة، بعد تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة»، والوقوف على صلاحية «الفطائر» من عدمها، إذ قال المحافظ، إنه تم نقل الطلاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة طبية برئاسة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالات والوقوف على صحة التلاميذ، موضحًا أن الوجبة المدرسية تأتي من خلال مصنع أغذية تابع لمحافظة المنيا متعاقد معه من قبل وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارس الفشن.
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هبوط أرضي لمنزل وانهيار سقف آخر في المنيا

شهدت قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، انهيار سقف منزل قديم، وحدوث هبوط أرضي بمنزل أخر، ورجحت تحريات المباحث أن يكون وراء الهبوط الأرضي هو الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضرين عن الحادثين، وتقرر عمل كردون أمني حولهما. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مركز شرطة أبوقرقاص يتضمن حدوث هبوط أرضي بأحد المنازل بقرية أبيوها، تقيم به "حنان ن" 29 عاما.
سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب 25 مليون عبوة مستحضرات تجميل ومكملات

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء البحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طنا تقريبا، من المحظور دخولها للبلاد عبر الميناء، ضمن رسالة من أحد الدول الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم مع المضبوطات والشركة المستوردة لمستحضرات التجميل والفيتامينات.
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مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب 25 مليون عبوة مستحضرات تجميل ومكملات

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء البحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طنا تقريبا، من المحظور دخولها للبلاد عبر الميناء، ضمن رسالة من أحد الدول الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم مع المضبوطات والشركة المستوردة لمستحضرات التجميل والفيتامينات.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«رشوة حي الموسكي وولاية سيناء» أبرز محاكمات الإثنين

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من القضايا المهمة، أبرزها محاكمة مسؤول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي، حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى سنتين، وتغريمها كفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ما يعادل الضريبة المستحقة.
جمارك

ضبط 14 ألف كيلو منشطات جنسية قبل تهريبها بالإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة محاولة تهريب كمية من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من إحدى الدول العربية بها أمتعة شخصية مخزنة بالساحة الصينية بالإسكندرية، وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود كميات كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل بوزن إجمالي 14250 كيلو جراما.
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