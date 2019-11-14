مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة

تحرير:محمد مصباح ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بشأن انقلاب سيارة بقرية الأمل دائرة مركز شرطة القتطرة شرق، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم د ب 5817 بقرية الأمل.

وأسفر ذلك عن إصابة أحمد موسى جودة، 21 عاما، وشريف جمال السيد، 28 عاما، وتم تحويلهما إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج، كما أسفر عن مصرع: خالد حسام أحمد، 20 عاما، وفؤاد أحمد محمد، 20 عاما، وجودة يونس جودة، 20 عاما، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنصورة، وتم إيداع الجثامين في مشرحة مستشفى القنطرة شرق.تم إخطار