244 مستوطنًا بحكومة الاحتلال يقتحمون الأقصى

تحرير:أ.ش.أ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

مستوطنين

اقتحم مستوطنون متطرفون وموظفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، إذ وفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين الإسرائيليين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- في بيان اليوم- أن 196 مستوطنا بينهم 97 طالبا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضحت دائرة الأوقاف، أن 40 موظفا من حكومة الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد، بالإضافة إلى اقتحام 8 عناصر من مخابرات الاحتلال للمصليات المسقوفة بالمسجد.وعادة ما يتخلل تلك الاقتحامات، محاولات لأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى، وتحديدا في منطقة باب الرحمة، الأمر الذي يواجه بالتصدي من قبل الحراس والمصلين.وتضيق