استبدال تراخيص سيارات الربع نقل بميكروباص في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

مواصلات - صورة أرشيفية

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة موسعة للتشاور حول استبدال تراخيص سيارات الربع نقل الحالية بسيارات أجرة (ميكروباص)، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن، مع تذليل كافة العقبات من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة لأصحاب تلك السيارات، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعددٍ من نواب مراكز "المنيا وملوس ومغاغة، والعدوة"؛ لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها.

كما بحث المحافظ مع النواب، ملف مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوجيه بسرعة العمل بالمشروعات والتي قاربت على الانتهاء وفق الجدول الزمنى المحدد لها، وكذلك ورفع كفاءة المستشفيات، وسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات الجاري العمل بها، مشددا على الاستمرار في حملات التفتيش المفاجئة لضمان حسن سير العمل بالمنظومة