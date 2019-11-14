السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

الرئيس: من المهم أهمية مواصلة العمل على وحدة الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد - صورة أرشيفية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.

وأكد بن زايد ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية، مشيدا بدور مصر المحوري فى المنطقة العربية، وأنها لا تدخر وسعا لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربي.اقرأ أيضا| محمد بن زايد يمنح السيسي أرفع وسام إماراتيكما أعرب ولي