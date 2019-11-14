ريهام عبد الحكيم: المهرجانات لون مطلوب فى الأفراح

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

ريهام عبد الحكيم

كشفت الفنانة ريهام عبد الحكيم فى تصريحات لـ«التحرير» عن تفاصيل أغنيتها الجديدة، وقالت إنها ستحمل اسم "شكله طيب" من كلمات عصام حسني ولحن محمدي، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، مشيرة إلى أن الأغنية شبابية وجديدة عن اللون الذي اعتاد عليه الناس منها، وأوضحت أنها كان يجب أن تقدم لونا مختلفا حتى لا يتم حصرها فى منطقة بعينها، مشيرة إلى أنها تحب كل أنواع الغناء، إلى جانب ذلك تعجب برد فعل الجمهور على أغانيها وهي واقفة على المسرح، مؤكدة أن تجاوب الناس معها هو من يؤكد كون الأغنية جيدة أم لا، ونوهت بأن لحن الأغنية يميل إلى الشعبي.

وعن غيابها عن التمثيل أوضحت أنها تتمنى أن توجد ولكنه يحتاج إلى مجهود كبير، مشيرة إلى أنها لا يمكنها أن تدمج بين السينما والغناء، وتتمنى لو تقوم بتقديم عمل سينمائي غنائي، ونوهت بأنه تم عرض أكثر من عمل عليها ولكنها رفضت، بسبب أنه غير مناسب لها، وأكدت أنها تبذل مجهودا كبيرا لتثبت نفسها كمطربة على الساحة