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ريهام عبد الحكيم: المهرجانات لون مطلوب فى الأفراح

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
كشفت الفنانة ريهام عبد الحكيم فى تصريحات لـ«التحرير» عن تفاصيل أغنيتها الجديدة، وقالت إنها ستحمل اسم "شكله طيب" من كلمات عصام حسني ولحن محمدي، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، مشيرة إلى أن الأغنية شبابية وجديدة عن اللون الذي اعتاد عليه الناس منها، وأوضحت أنها كان يجب أن تقدم لونا مختلفا حتى لا يتم حصرها فى منطقة بعينها، مشيرة إلى أنها تحب كل أنواع الغناء، إلى جانب ذلك تعجب برد فعل الجمهور على أغانيها وهي واقفة على المسرح، مؤكدة أن تجاوب الناس معها هو من يؤكد كون الأغنية جيدة أم لا، ونوهت بأن لحن الأغنية يميل إلى الشعبي.
وعن غيابها عن التمثيل أوضحت أنها تتمنى أن توجد ولكنه يحتاج إلى مجهود كبير، مشيرة إلى أنها لا يمكنها أن تدمج بين السينما والغناء، وتتمنى لو تقوم بتقديم عمل سينمائي غنائي، ونوهت بأنه تم عرض أكثر من عمل عليها ولكنها رفضت، بسبب أنه غير مناسب لها، وأكدت أنها تبذل مجهودا كبيرا لتثبت نفسها كمطربة على الساحة
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محمد ثروت: التليفزيون ظلمنى بعد وفاة أم كلثوم «حوار»

فنان من طراز فريد، حارب بجانب الهندسة لكى يكون مطربًا مميزًا، بدأ حياته الفنية كمطرب تميز فى أغانى الأطفال والأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية، تعاون معه كبار الملحنين على رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجى ومنير مراد ومحمد سلطان وحلمى بكر وعمار الشريعى، كما أنه عمل فى برامج الأطفال مع «ماما سميحة». إنه المطرب محمد ثروت، الذى اختفى تدريجيا فى السنوات العشر الأخيرة، ولكنه عاد للظهور مجددا ليثبت حضوره المميز فى أذهان جمهوره من خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية.
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بعد انتهائه.. 6 مشاهد من مهرجان الموسيقى العربية

انتهت أمس فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذى استمرت فعالياته على مدار 12 يوما شارك فيها 81 مطربا من مختلف الدول العربية، منهم المطرب محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح وكانت هذه هى مشاركته الأولى فى المهرجان وتم تكريمه، بالإضافة إلى وجود الفنانين "مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خورى، عاصى الحلانى، وائل جسار، أنغام، مروة ناجى، محمد الشرنوبى، فايا يونان، كارمن سليمان، حنان ماضى، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت"، وتختتم الفعاليات بحفلة للفنانة أصالة نصرى.
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بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».
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عاصي الحلاني: العندليب قدوة لنا.. و«ذا فويس» أبرز محطات حياتي

بدا عليه التأثر فى كل أغنية حملت حسا وطنيا حتى باتت أغانيه أشبه بفلكلور وطنى يصحبه معه أينما يذهب برفقة فرقته، يحاول فى كل أغنية له أن يطلق العنان لمشاعره فتدمع عيناه لما تحمله أغانيه من مشاعر مختلطة تمتزج بما يحدث من بكاء فى وطنه. إنه الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، الذى تعرض مؤخرًا لحادث مؤلم، حين سقط من على حصانه، وتعرض لإصابات بالغة، ولكن سرعان ما تعافى وعاد لاستكمال نشاطاته الفنية، وحاليا يستعد للوجود فى الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.
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ياسر جلال: شقيقي رامز نجوميته أكبر منى «حوار»

«لن أعيش فى جلباب أبى»، «لمس أكتاف»، «رحيم»، «ظل الرئيس»، وغيرها أعمال صنعت نجومية الفنان ياسر جلال، فقد استطاع خلال مشواره الفنى أن يحقق العديد من النجاحات التى زادت بشدة فى الفترة الأخيرة وأصبح نجما له شعبية كبيرة عند جمهوره، وهذا حمّله مسؤولية اختيارات أعماله، ولكن فى ظل النجاحات الكبيرة التى صنعها ياسر جلال فى الدراما، ابتعد عن السينما فهو يرى أن "صاحب بالين كداب" وهو غير قادر على أن يدمج بين السينما والتليفزيون، لكنه يحرص على أن يوجد الفترة المقبلة بعمل سينمائى، لكنه يركز فى اختياراته؛ لأنه يريد أن يستكمل به نجاحات أعماله السابقة.
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