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مصر وسويسرا تتعاون لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
لغم أرضي - صورة أرشيفية
لغم أرضي - صورة أرشيفية
وقعت مصر وسويسرا مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ووقع الاتفافية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إستيفانو توسكانو مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطار للتعاون لتعزيز بناء القدرات للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الوطنية لمصر.
كما نصت على تبني نهج متكامل لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وقيام مركز جنيف الدولي بتدريب المدربين والخدمات الاستشارية للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، وتضمنت المذكرة ربط أعمال مكافحة الألغام بالأمن والتنمية، وتطوير المعايير الوطنية لأعمال مكافحة الألغام، ودعم برنامج التعاون الإقليمي العربي.وأكدت الوزيرة
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.
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استبدال تراخيص سيارات الربع نقل بميكروباص في المنيا

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة موسعة للتشاور حول استبدال تراخيص سيارات الربع نقل الحالية بسيارات أجرة (ميكروباص)، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن، مع تذليل كافة العقبات من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة لأصحاب تلك السيارات، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعددٍ من نواب مراكز "المنيا وملوس ومغاغة، والعدوة"؛ لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها.
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الأرصاد: غدا انخفاض كبير في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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سحر-نصر

وزارة الاستثمار تفوز بأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية

حصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية، عن موقع خريطة مصر الاستثمارية، وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم جائزة "المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية" إلى مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار لشئون ترويج الاستثمار، في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي عقد اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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سحر نصر: نعمل على تشريعات جديدة لزيادة تمكين المرأة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مصر في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض"، والتى افتتحها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة. وقالت الوزيرة إن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية فى الدول النامية، ففى إفريقيا يمثلن نحو 50% من سكانها، و49% من سكان مصر.
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سحر نصر: إفريقيا تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية 2063

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البلدان الإفريقية تواصل تمكين شبابها ونسائها، من خلال اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدم الفرص الواعدة لرجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمار في سوق يضم 1.2 مليار مستهلك، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستزيد من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم جاهزيتها بالمهارات والمعارف اللازمة للاستفادة المثلى من الفرص.
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21.6 مليار دولار محفظة البنك الإسلامى للتنمية بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. وبحث الجانبان التعاون في مجال تنمية التجارة في المنطقة العربية والإفريقية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، فى ظل توافق البرنامج مع إستراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتعزيزا للدور المصري عربيا وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
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