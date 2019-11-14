ديسابر: الأهلي والزمالك قويان جدا ولكن

تحرير:أحمد سيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

ديسابر

أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن هدف ناديه هو التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وقال ديسابر لقناة «أون سبورت»: «بيراميدز ناد حديث العهد ولا يمتلك تاريخا حافلا بالبطولات مثل الأهلي والزمالك، والتحدي الذي أمامنا هو الفوز بالدوري»، موضحًا: «نحن في مرحلة البناء وأحاول أن أفيد النادي بخبراتي من العمل في الترجي وعدد من الأندية الأخرى ونسعى للاستقرار لينعكس هذا على النادي ككل.. نسعى للاستقرار الآن من أجل العمل بهدوء، ونحاول التكيف مع مواعيد مباريات غير مستقرة.. وهدفنا تحقيق مركز أفضل هذا الموسم».

وعن منافسة الأهلي والزمالك، قال ديسابر: «منافسونا أقوياء جدا، ولكن المنافسة ليست منحصرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز»، مضيفًا: «نحن ناد تغير مالكه وتغيرت استراتيجيته، ولا أستطيع التعليق على أحداث الماضي لأنني لم أكن هنا.. مهمتنا أيضا تقديم أداء جيد والمناخ الجيد الموجود داخل النادي

وعن منافسة الأهلي والزمالك، قال ديسابر: «منافسونا أقوياء جدا، ولكن المنافسة ليست منحصرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز»، مضيفًا: «نحن ناد تغير مالكه وتغيرت استراتيجيته، ولا أستطيع التعليق على أحداث الماضي لأنني لم أكن هنا.. مهمتنا أيضا تقديم أداء جيد والمناخ الجيد الموجود داخل النادي يساعدنا، ولكن الفرق الأخرى تعمل بشكل جيد أيضا».



وأكد ديسابر: «سجل البطولات يميل للأهلي والزمالك ولا أستطيع اختيار الأفضل منهما، ولكننا أبرز المتحدين لهما».



ويحتل بيراميدز الآن صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، علما بأن الزمالك جمع 10 نقاط من 4 مباريات وجمع الأهلي 9 نقاط من 3، كما قاد ديسابر بيراميدز للتأهل إلى مجموعات الكونفيدرالية في أول مشاركة إفريقية في تاريخ النادي، ولكنه خسر نهائي كأس مصر ضد الزمالك في مستهل مشواره مع الفريق.