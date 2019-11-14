رياضة

ديسابر: الأهلي والزمالك قويان جدا ولكن

تحرير:أحمد سيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
ديسابر
ديسابر
أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن هدف ناديه هو التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وقال ديسابر لقناة «أون سبورت»: «بيراميدز ناد حديث العهد ولا يمتلك تاريخا حافلا بالبطولات مثل الأهلي والزمالك، والتحدي الذي أمامنا هو الفوز بالدوري»، موضحًا: «نحن في مرحلة البناء وأحاول أن أفيد النادي بخبراتي من العمل في الترجي وعدد من الأندية الأخرى ونسعى للاستقرار لينعكس هذا على النادي ككل.. نسعى للاستقرار الآن من أجل العمل بهدوء، ونحاول التكيف مع مواعيد مباريات غير مستقرة.. وهدفنا تحقيق مركز أفضل هذا الموسم».
وعن منافسة الأهلي والزمالك، قال ديسابر: «منافسونا أقوياء جدا، ولكن المنافسة ليست منحصرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز»، مضيفًا: «نحن ناد تغير مالكه وتغيرت استراتيجيته، ولا أستطيع التعليق على أحداث الماضي لأنني لم أكن هنا.. مهمتنا أيضا تقديم أداء جيد والمناخ الجيد الموجود داخل النادي
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كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، حالة محمود متولي مدافع المارد الأحمر، ومدى شفائه من إصابة المزق في العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة الزمالك الماضية في بطولة كأس السوبر المصري والذي توج به المارد الأحمر بعد الفوز على الأبيض بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن اللاعب يتبقى في برنامجه العلاجي أسبوع وسيخوض التدريبات الجماعية بصورة منتظمة بعد الانتهاء من البرنامج الذي وضعه خالد محمود طبيب الأهلي.
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