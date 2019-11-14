لم يرتكبوا جريمة.. براءة 1648 متظاهرا عراقيا معتقلًا

تحرير:وكالات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

احتجاجات العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، عن حصيلة بأكثر من 1600 متظاهر معتقل، تم إطلاق سراحهم بعد ثبوت براءتهم من أي أعمال تخريب، مبينًا، حسب الإحصائية، بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ «1648» شخصًا ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة. وبحسب «سبوتنيك»، تم أمس، إطلاق سراح عدد من الناشطين، والمتظاهرين، في العاصمة بغداد، ومنهم المسعفة والناشطة صبا المهداوي، التي اختطفت أثناء عودتها من ساحة التحرير، وسط العاصمة، بعد نحو أسبوعين، من اقتيادها إلى جهة مجهولة.

وتحفظ ذوو المهداوي عن كشف الجهة الخاطفة لإبنتهم، لكنهم طالما ناشدوا عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بإنقاذها، وتحريرها من الخاطفين الذين أجبروها الترجل من سيارتها واقتيادها إلى جهة مجهولة.وأطلق سراح الناشط البارز، علي الهاشم، أيضا أمس، بعد نحو 6 أيام على اعتقاله، على يد مسلحين مجهولين،