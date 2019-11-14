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لم يرتكبوا جريمة.. براءة 1648 متظاهرا عراقيا معتقلًا

تحرير:وكالات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، عن حصيلة بأكثر من 1600 متظاهر معتقل، تم إطلاق سراحهم بعد ثبوت براءتهم من أي أعمال تخريب، مبينًا، حسب الإحصائية، بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ «1648» شخصًا ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة. وبحسب «سبوتنيك»، تم أمس، إطلاق سراح عدد من الناشطين، والمتظاهرين، في العاصمة بغداد، ومنهم المسعفة والناشطة صبا المهداوي، التي اختطفت أثناء عودتها من ساحة التحرير، وسط العاصمة، بعد نحو أسبوعين، من اقتيادها إلى جهة مجهولة.
وتحفظ ذوو المهداوي عن كشف الجهة الخاطفة لإبنتهم، لكنهم طالما ناشدوا عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بإنقاذها، وتحريرها من الخاطفين الذين أجبروها الترجل من سيارتها واقتيادها إلى جهة مجهولة.وأطلق سراح الناشط البارز، علي الهاشم، أيضا أمس، بعد نحو 6 أيام على اعتقاله، على يد مسلحين مجهولين،
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تُعلن مقتل مسؤول الصواريخ في الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز آخر في «حركة الجهاد الإسلامي»، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، إذ ذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع. وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح، وفقًا لروسيا اليوم.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

بينهم طفلين.. استشهاد 8 أشخاص من عائلة واحدة في غزة

انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم الخميس، جثماني طفلين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو ملحوس الذي قصف قبل فجر اليوم بدير البلح ليرتفع العدد من نفس العائلة إلى 8 شهداء. وأغارت طائرات الاحتلال على منزل أبو ملحوس في مدينة دير البلح في قطاع غزة ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وإصابة واستشهاد من كانوا بداخله. وأفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول 6 شهداء و12مصابًا بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 34 شهيدا وأكثر من 100 جريحًا، وفقًا لوكالة معًا الإخبارية.
فلسطين

استشهاد 6 طلاب وتضرر 15 مدرسة نتيجة قصف الاحتلال لقطاع غزة

استشهد صباح اليوم الخميس، 6 طلاب، بينما تضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين، إذ قالت وزراة التربية والتعليم بغزة، إن الشهداء هم الطالب: «محمد عطية حمودة، من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، والشهيد الطالب إسماعيل عبد العال، من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة، والشهيد الطالب، أمير عياد، في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه، الشهيد معاذ محمد، السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة، المشتركة الصف الثاني، الشهيد مهند رسمي السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع، الشهيد وسيم محمد السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن.
مستوطنين

244 مستوطنًا بحكومة الاحتلال يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون وموظفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، إذ وفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين الإسرائيليين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- في بيان اليوم- أن 196 مستوطنا بينهم 97 طالبا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.
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مظاهرات العراق

رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شيء عظيم واستفادنا منها

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي شهدتها بلاده شيء عظيم وتم الاستفادة منها، قائلًا في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحركة الاحتجاجية تسجل أهم أحدى الحركات الشعبية في شعبنا، خاصة أن الشباب هم من يقودوها، مؤكدا أن المظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة؛ لإحداث إصلاحات، فالفساد لم يتراكم خلال أشهر، بل منذ زمن طويل، مشددًا على حاجة العراق لتعديلات دستورية وإصلاح النظام الانتخابي، مضيفا أنه بعد مرور أكثر من 40 يوما من التظاهرات، فأن الزخم الكبير في المظاهرات لم يحرك سطح الأمر، أنما حرك عمق الأمور، وهذا أمر مهم أن تتحرك الأعماق، وهو دليل على صحة وحيوية الشعب والشباب.
الجيش العراقي

الجيش العراقي: لن نسمح بالاعتداء على العناصر الأمنية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، إن الدولة لا تريد أن تنجر وراء التظاهرات إلى اتجاه أخر، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات في مناطق محددة من بغداد قامت بأعمال إجرامية خطيرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الإثنين: «أن هناك أعمالًا تخريبية في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط بغداد، وأعمال سلب ونهب حدثت داخل الأزقة ضمن ساحة الخلاني، فضلًا عن حرق مدرسة وثلاث بنايات حكومية».
احتجاجات العراق

مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد

أعلنت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
احتجاجات العراق

متظاهرو العراق يفتتحون أحد أهم شوارع العاصمة

افتتح عدد من المتظاهرين العراقيين شارع أبو نواس، الذي يعد أحد أهم شوارع العاصمة، وذلك بمساعدة من الشرطة الاتحادية، كاسرين بذلك أمرا من قيادة عمليات بغداد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكان عدد من المتظاهرين العراقيين أغلقوا، أمس الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، ما أدى إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل.
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