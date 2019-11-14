السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.

وأجرى السيسي، وولي عهد أبو ظبي، جولة تفقدية بمعرض أبو ظبي الدولي للبترول. وقال ولي عهد أبو ظبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه بحث مع الرئيس التعاون حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية، مضيفا: "شهدت وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل عدد من الاتفاقيات".وكان االسيسي وبن زايد،