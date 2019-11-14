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السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
وأجرى السيسي، وولي عهد أبو ظبي، جولة تفقدية بمعرض أبو ظبي الدولي للبترول. وقال ولي عهد أبو ظبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه بحث مع الرئيس التعاون حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية، مضيفا: "شهدت وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل عدد من الاتفاقيات".وكان االسيسي وبن زايد،
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الغام (3)

مصر وسويسرا تتعاون لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي

وقعت مصر وسويسرا مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ووقع الاتفافية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إستيفانو توسكانو مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطار للتعاون لتعزيز بناء القدرات للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الوطنية لمصر.
استقبال- السيسى-اليوم-بمطار-القاهرة- الشيخ محمد -بن زايد آل-نهيان-ولي-عهد-ابوظبى (2)

السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.
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استبدال تراخيص سيارات الربع نقل بميكروباص في المنيا

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة موسعة للتشاور حول استبدال تراخيص سيارات الربع نقل الحالية بسيارات أجرة (ميكروباص)، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن، مع تذليل كافة العقبات من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة لأصحاب تلك السيارات، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعددٍ من نواب مراكز "المنيا وملوس ومغاغة، والعدوة"؛ لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها.
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الأرصاد: غدا انخفاض كبير في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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استقبال- السيسى-اليوم-بمطار-القاهرة- الشيخ محمد -بن زايد آل-نهيان-ولي-عهد-ابوظبى (2)

السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.
استقبال- السيسى-اليوم-بمطار-القاهرة- الشيخ محمد -بن زايد آل-نهيان-ولي-عهد-ابوظبى (3)

مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بـ20 مليار دولار

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مصر والإمارات العربية المتحدة تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، موضحا أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

محمد بن زايد يمنح السيسي أرفع وسام إماراتي

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وسام زايد، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الوسام يأتي تثمينا لدور السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة. وأقامت الإمارات العربية المتحدة، استقبالا رسميا، اليوم الخميس، للسيسي، وذلك في قصر الوطن.
الرئيس-السيسى

استقبال السيسي في قصر الوطن بالإمارات (بث مباشر)

أقامت الإمارات العربية المتحدة، استقبالا رسميا، اليوم الخميس، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في قصر الوطن. وتوجه السيسي، أمس الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
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