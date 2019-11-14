إحباط تهريب 25 مليون عبوة مستحضرات تجميل ومكملات

تحرير:محمد مجلي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

تهريب مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء البحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طنا تقريبا، من المحظور دخولها للبلاد عبر الميناء، ضمن رسالة من أحد الدول الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم مع المضبوطات والشركة المستوردة لمستحضرات التجميل والفيتامينات.

بدأت الواقعة بورود إخطارا للإدارة العامة لهيئة الميناء، أكدته تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، باستيراد صاحب شركة للتنمية والإستثمار العقاري بمحافظة الإسكندرية، رسالة قادمة من دولة أجنبية، مشمولها "حقائب أدوات تجميل فارغة" داخل "حاوية" وأخفى ضمن مشمولها