جريمة

إحباط تهريب 25 مليون عبوة مستحضرات تجميل ومكملات

تحرير:محمد مجلي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
تهريب مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية
تهريب مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء البحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طنا تقريبا، من المحظور دخولها للبلاد عبر الميناء، ضمن رسالة من أحد الدول الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم مع المضبوطات والشركة المستوردة لمستحضرات التجميل والفيتامينات.
بدأت الواقعة بورود إخطارا للإدارة العامة لهيئة الميناء، أكدته تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، باستيراد صاحب شركة للتنمية والإستثمار العقاري بمحافظة الإسكندرية، رسالة قادمة من دولة أجنبية، مشمولها "حقائب أدوات تجميل فارغة" داخل "حاوية" وأخفى ضمن مشمولها
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سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
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مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس. البداية كانت بتلقِّي اللواء جمال الغزالي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطرق، بانقلاب سيارة بقرية الأمل، دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، مما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين نتيجة الحادث.
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مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بشأن انقلاب سيارة بقرية الأمل دائرة مركز شرطة القتطرة شرق، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم د ب 5817 بقرية الأمل.
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ارتفاع وفيات حادث خط البترول بإيتاي البارود إلى 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
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مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
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صاحب محل يطعن عامل نظافة بسبب غبار الأتربة

أقدم صاحب محل على طعن عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، في العقد الرابع من العمر، بسبب رفض الأول السماح للثاني بكنس الأتربة نتيجة للغبار الناتج عنها، فاستل سلاحا أبيض "كاتر" وطعن به العامل في يديه، بشارع 30 بمنطقة سيدى بشر، شرق محافظة الإسكندرية، لتصبح هذه هي الواقعة الثانية بعد أقل من 48 ساعة، بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بتعرض عامل نظافة للطعن.
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«ضرب ابني بالقلم».. بلاغ ضد صاحب مدرسة خاصة بالإسكندرية

قررت نادية فتحي مدير عام إدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، فتح تحقيق فى بلاغ ولي أمر طالب باعتداء صاحب مدرسة خاصة على ابنه. اتهم ولي أمر الطالب "عمر سامح" صاحب المدرسة الخاصة ويدعى "م.س"، بصفع ابنه على وجهه، وعلى الفور تمت إحالة الواقعة إلى لجنة الحماية الخماسية بالإدارة لتبين مدى صحة الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحرر ولي أمر الطالب بالصف الخامس الابتدائي محضرا بقسم شرطة الدخيلة رقم 14077 إداري الدخيلة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ورفع ما سماه بـ"الضرر" الذى وقع على نجله الطفل بعد صفع وجهه أمام زملائه ومدرسيه.
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بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث بالإسكندرية

وقع حادث مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بتصادم سيارة ميكروباص مع نقل، أسفرت عن مصرع شابين وخالد عمر سعيد هلال، 18 سنة وعز الدين عادل إبراهيم، 17 سنة واصابة 15 آخرين وذلك أمام قرية "أفريكانو بارك" بالكيلو 68 بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي باتجاه القاهرة. تلقى قسم شرطة العامرية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث وانتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصابين لمستشفيات العامرية العام ووادي النطرون وغرب النوبارية.
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