بينهم طفلين.. استشهاد 8 أشخاص من عائلة واحدة في غزة

تحرير:وكالات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

قطاع غزة

انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم الخميس، جثماني طفلين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو ملحوس الذي قصف قبل فجر اليوم بدير البلح ليرتفع العدد من نفس العائلة إلى 8 شهداء. وأغارت طائرات الاحتلال على منزل أبو ملحوس في مدينة دير البلح في قطاع غزة ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وإصابة واستشهاد من كانوا بداخله. وأفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول 6 شهداء و12مصابًا بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 34 شهيدا وأكثر من 100 جريحًا، وفقًا لوكالة معًا الإخبارية.

وكانت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة قد أعلنت صباح اليوم، استشهاد 6 طلاب، بينما تضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين. وأشارت الوزارة في بيانها أن الشهداء هم الطالب: «محمد عطية حمودة، من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، والشهيد