رياضة

مدرب كوت ديفوار يوجه رسالة للجمهور المصري

تحرير:أحمد بركات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي
حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي
أكد حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، أن فريقه راض عن ما حققه في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، معربا عن كامل رضاه عن أول مباراتين له في البطولة، مشددًا على أنه لم يتأهل أو يودع البطولة أي منتخب في مجموعته حتى الآن. وتابع: «نحن سعداء بالجمهور المصري، وأتمنى مواصلة المؤازرة، لأن الأجواء رائعة للغاية، بعد الفوز أمام نيجيريا كان علينا أن نقدم مستوى أفضل في مباراتي الجولة الثانية والثالثة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام زامبيا غدا، لأنها ستؤهلنا للدور التالي».
وأكمل المدير الفني للمنتخب الإيفواري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زامبيا: «الكرة الإفريقية تقدمت بشكل كبير، نيجيريا وكوت ديفوار قوتين كبيرتين ولكنهما لم يتأهلا حتى الآن لنصف النهائي، ومن الوارد جدا تأهل زامبيا في المباراة المقبلة. وقال: «مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، نسعى للفوز
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سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر: الأهلي والزمالك قويان جدا ولكن

أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن هدف ناديه هو التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وقال ديسابر لقناة «أون سبورت»: «بيراميدز ناد حديث العهد ولا يمتلك تاريخا حافلا بالبطولات مثل الأهلي والزمالك، والتحدي الذي أمامنا هو الفوز بالدوري»، موضحًا: «نحن في مرحلة البناء وأحاول أن أفيد النادي بخبراتي من العمل في الترجي وعدد من الأندية الأخرى ونسعى للاستقرار لينعكس هذا على النادي ككل.. نسعى للاستقرار الآن من أجل العمل بهدوء، ونحاول التكيف مع مواعيد مباريات غير مستقرة.. وهدفنا تحقيق مركز أفضل هذا الموسم».
رونالدو وساري

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
ليونيل ميسي (9)

بارتوميو: ميسي مرتبط ببرشلونة إلى الأبد

أكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، قائد البرسا، قد يبقى في النادي لمدة خمس سنوات مقبلة، قائلا: "بالتأكيد ستكون رغبة جميع الأطراف، إذا كان ليونيل ميسي يشعر بقوة وطموح لتمديد هذا العقد إلى أجل غير مسمى". وواصل بارتوميو: "في النهاية هو الذي يجب أن يقرر، لقد حصل على الحق في تقرير متى سيتوقف عن لعب كرة القدم، ولكن كما قال قبل بضعة أسابيع، هو يريد إنهاء مسيرته كلاعب في برشلونة، وعلى مدار الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليو ميسي، ليس هناك شك في أنه لا يزال شابا ولا يزال قويا وطموحا".
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نيجيريا - زامبيا

نيجيريا تشعل صراع التأهل بالفوز على زامبيا

حقق منتخب نيجيريا الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره زامبيا، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات يتأهل منها ثلاثة إلى الأولمبياد، ليرفع منتخب النسور رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا المتصدر برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوت ديفوار الثالث، وظلت زامبيا في المركز الرابع بنقطة واحدة.
منتخب- كينيا‎

منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
رياض محرز

محرز يكشف كواليس هدفه في شباك نيجيريا بأمم إفريقيا

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدفه القاتل في مرمى نيجيريا، خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، جاء ذلك خلال حوار أجراه مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "بمجرد حصولنا على المخالفة، أول ما جاء في ذهني، هو النظر إلى ساعة الملعب، وعندها وجدت الوقت يشير إلى الدقيقة 94، كنت أرى أن مكان المخالفة مثالي لأسددها أنا، أردت أقل عدد من اللاعبين حول الكرة، ولكن يرغب كل اللاعبين في تسديد الكرة".
نيجيريا

نيجيريا تبحث عن تصحيح المسار أمام زامبيا

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء منتخب زامبيا أمام نيجيريا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجابوني بييري أتشو، ويعاونه الثنائي جامس إميلي وعبد العزيز سالي، بينما سيكون لحلو بن براهيم حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
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