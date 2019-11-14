مدرب كوت ديفوار يوجه رسالة للجمهور المصري

تحرير:أحمد بركات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي

أكد حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، أن فريقه راض عن ما حققه في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، معربا عن كامل رضاه عن أول مباراتين له في البطولة، مشددًا على أنه لم يتأهل أو يودع البطولة أي منتخب في مجموعته حتى الآن. وتابع: «نحن سعداء بالجمهور المصري، وأتمنى مواصلة المؤازرة، لأن الأجواء رائعة للغاية، بعد الفوز أمام نيجيريا كان علينا أن نقدم مستوى أفضل في مباراتي الجولة الثانية والثالثة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام زامبيا غدا، لأنها ستؤهلنا للدور التالي».

وأكمل المدير الفني للمنتخب الإيفواري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زامبيا: «الكرة الإفريقية تقدمت بشكل كبير، نيجيريا وكوت ديفوار قوتين كبيرتين ولكنهما لم يتأهلا حتى الآن لنصف النهائي، ومن الوارد جدا تأهل زامبيا في المباراة المقبلة. وقال: «مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، نسعى للفوز

وأكمل المدير الفني للمنتخب الإيفواري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زامبيا: «الكرة الإفريقية تقدمت بشكل كبير، نيجيريا وكوت ديفوار قوتين كبيرتين ولكنهما لم يتأهلا حتى الآن لنصف النهائي، ومن الوارد جدا تأهل زامبيا في المباراة المقبلة.



وقال: «مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، نسعى للفوز من أجل ضمان التأهل للدور التالي دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى، سنلعب من أجل الفوز فقط، نريد أن ننقل رسالة للجميع بأن لاعبينا لديهم روح عالية للغاية، ونتعامل كأسرة واحدة، وعلى الجميع أن يحترمنا كفريق، نريد الاستمرار في مصر والتأهل، وهذا ما سيجعلنا نبحث عن النقاط الثلاث».



