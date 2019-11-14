مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

انقلاب سيارة-أرشيفية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس. البداية كانت بتلقِّي اللواء جمال الغزالي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطرق، بانقلاب سيارة بقرية الأمل، دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، مما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين نتيجة الحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم «د .ب 5817»، بقرية الأمل، أسفر ذلك عن إصابة كل من: «أحمد موسى جودة، 21 عامًا، وشريف جمال السيد، 28 عامًا، وتم تحويلهم لمستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج اللازم. كما تبين مصرع كل