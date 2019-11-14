جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
انقلاب سيارة-أرشيفية
انقلاب سيارة-أرشيفية
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس. البداية كانت بتلقِّي اللواء جمال الغزالي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطرق، بانقلاب سيارة بقرية الأمل، دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، مما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين نتيجة الحادث.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم «د .ب 5817»، بقرية الأمل، أسفر ذلك عن إصابة كل من: «أحمد موسى جودة، 21 عامًا، وشريف جمال السيد، 28 عامًا، وتم تحويلهم لمستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج اللازم. كما تبين مصرع كل
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سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب 25 مليون عبوة مستحضرات تجميل ومكملات

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء البحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طنا تقريبا، من المحظور دخولها للبلاد عبر الميناء، ضمن رسالة من أحد الدول الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم مع المضبوطات والشركة المستوردة لمستحضرات التجميل والفيتامينات.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بشأن انقلاب سيارة بقرية الأمل دائرة مركز شرطة القتطرة شرق، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم د ب 5817 بقرية الأمل.
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2 (2)

ارتفاع وفيات حادث خط البترول بإيتاي البارود إلى 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بشأن انقلاب سيارة بقرية الأمل دائرة مركز شرطة القتطرة شرق، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم د ب 5817 بقرية الأمل.
المخدرة

ضبط شحنة مخدرات «حشيش وأفيون» بنفق الشهيد أحمد حمدي

ألقت قوات الأمن المعينة بالخدمة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق سيارة نقل وبرفقته 3 سيدات، أثناء عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وذلك بعد أن أسفر تفتيش السيارة عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تضمنت 923 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 92.300 كيلو جرام، و7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت نحو 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبالمناقشة الأولية للسائق أقر بعلمه وتهريبه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

6 وفيات و10 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، مما تسبب فى مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين إصابات بالغة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مصنع شهير بمنطقة الحادث، وبادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف وشرطة النجدة، لنقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى، وعلى الفور وصلت 8 سيارات إسعاف إلى المكان، بادرت بنقل المصابين، فيما تمت مناظرة الجثامين ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.
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