ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

القبض على متهم - صورة أرشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

أكدت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، صحة المعلومات والتحريات، بشأن قيام شخص "حاصل على دبلوم" سبق اتهامه في قضيتى "ضرب"، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها، متخذا من أحد المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة كرموز مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب