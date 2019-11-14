تطورات جديدة في إصابة محمد صلاح

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

محمد صلاح

كشفت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري. وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح من عودته، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز فترة لتأهيله خارج ميلوود بليفربول». وأضافت الشبكة فى تقريرها أن اللاعب صاحب الـ27 عاما، أصبح موقفه من المشاركة محل شك فى المباراة المقبلة لرجال كلوب، أمام كريستال بالاس، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب سيلهورست بارك.

وأصيب محمد صلاح في كاحل القدم، للمرة الأولى في 5 أكتوبر خلال مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (2-1)، مما جعلته يغيب عن مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، ثم عاد للمشاركة ليصاب للمرة الثانية أمام مانشستر سيتي بعد تدخل قوي

وأصيب محمد صلاح في كاحل القدم، للمرة الأولى في 5 أكتوبر خلال مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (2-1)، مما جعلته يغيب عن مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، ثم عاد للمشاركة ليصاب للمرة الثانية أمام مانشستر سيتي بعد تدخل قوي من فيرناندينو في الجولة الـ 12 من عمر «البريميرليج»، والتي انتهت لليفربول بنتيجة (3-1) .



إصابة صلاح أيضًا أبعدته عن المشاركة مع المنتخب المصري، حيث لن يخوض مواجهة الفراعنة أمام كينيا المقرر لها اليوم الخميس في تمام السادسة، كما سيغيب أيضًا عن مواجهة جزر القمر المقرر لها 18 من الشهر الجاري بدور المجموعات من تصفيات أمم إفريقيا.