مدرب زامبيا: لم نفقد أمل التأهل في مجموعة الموت

تحرير:أحمد بركات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

بيستون شامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي

أكد بيستون شامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي، أن فريقه يلعب لقاء الغد أمام كوت ديفوار من أجل الفوز، ومحاولة التأهل إلى الدور التالي من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر، مشددًا على أنه يتمنى حصد النقاط، لأن المجموعة الثانية صعبة للغاية، وقال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام كوت ديفوار والقرر لها غدًا: «نحن نلعب لقاء كوت ديفوار غدًا، ونحن نعلم أنها مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، وكل فريق في المجموعة قادر على التأهل، ونتطلع للفوز فقط، كل شيء بأيدينا من أجل الحصول على النقاط الثلاث».

وأردف: «اللعب على استاد القاهرة أمر مختلف عن استاد السلام، ولكن كرة القدم تلعب على أي ملعب، لدينا ذكريات قديمة عندما لعب منتخبنا القومي على هذا الاستاد وتأهل للنهائيات، ونتمنى تكرار هذه الذكريات بالتأهل في لقاء الغد إلى الدور التالي والتتويج بالبطولة». واستطرد: «لم نفقد أمل التأهل

وأردف: «اللعب على استاد القاهرة أمر مختلف عن استاد السلام، ولكن كرة القدم تلعب على أي ملعب، لدينا ذكريات قديمة عندما لعب منتخبنا القومي على هذا الاستاد وتأهل للنهائيات، ونتمنى تكرار هذه الذكريات بالتأهل في لقاء الغد إلى الدور التالي والتتويج بالبطولة».



واستطرد: «لم نفقد أمل التأهل إلى الدور نصف النهائي، نلعب في مجموعة الموت، لا ننظر إلى المنافسين، نركز فقط في مباراتنا، لأن التأهل بأيدينا، سوف نلعب اللقاء ونتأكد في نهاية اليوم أننا سوف نتأهل».



وأكمل المدير الفني: «كوت ديفوار سوف يحاربون للفوز باللقاء، سنحاول أن نستمتع باللقاء، نريد أن نحرز هدفين أو ثلاثة، هذا سيكون كافيا لنا، فاشون كان من أفضل اللاعبين ويعطينا الكثير من الروح، ولقد جهزنا الخطة البديلة بسبب غيابه، هناك غيابات أخرى، ولكننا جاهزون».



