رياضة

مدرب زامبيا: لم نفقد أمل التأهل في مجموعة الموت

تحرير:أحمد بركات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
بيستون شامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي
بيستون شامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي
أكد بيستون شامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي، أن فريقه يلعب لقاء الغد أمام كوت ديفوار من أجل الفوز، ومحاولة التأهل إلى الدور التالي من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر، مشددًا على أنه يتمنى حصد النقاط، لأن المجموعة الثانية صعبة للغاية، وقال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام كوت ديفوار والقرر لها غدًا: «نحن نلعب لقاء كوت ديفوار غدًا، ونحن نعلم أنها مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، وكل فريق في المجموعة قادر على التأهل، ونتطلع للفوز فقط، كل شيء بأيدينا من أجل الحصول على النقاط الثلاث».
وأردف: «اللعب على استاد القاهرة أمر مختلف عن استاد السلام، ولكن كرة القدم تلعب على أي ملعب، لدينا ذكريات قديمة عندما لعب منتخبنا القومي على هذا الاستاد وتأهل للنهائيات، ونتمنى تكرار هذه الذكريات بالتأهل في لقاء الغد إلى الدور التالي والتتويج بالبطولة». واستطرد: «لم نفقد أمل التأهل
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كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
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السعودية تخطف الفوز من أوزبكستان بتصفيات المونديال

قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز ثمين على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على «ملعب باختاكور المركزي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم آسيا، سجل للأخضر السعودي، سلمان الفرج هدفين، وسالم الدوسري، فيما سجل لأصحاب الأرض شوموردوف وشوكوروف، لينفرد منتخب السعودية بالصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن أوزبكستان بعد نهاية أربع جولات، ويتبقى مباراة وحيدة بين فلسطين الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واليمن الرابع بنقطتين.
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كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
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مصطفى محمد يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام مالي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
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ماذا ننتظر من المنتخب الأولمبي في كأس الأمم؟

يرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في ألعاب طوكيو 2020، وذلك حين تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
منتخب مصر الأولمبي (6)

أعمار منتخبات كأس الأمم.. «مالي الأقل ومصر الأكبر»

سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي، وهما على الترتيب، المنتخبان الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثمانية التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري. معدل أعمار قائمة المدرب المصري شوقي غريب يبلغ 21 عاما و9 شهور مقابل 20 عاما و5 شهور فقط لتشكيلة فانيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي.
الجمهور-المصري ستاد-القاهرة‎ (2)

وزير الرياضة: الجماهير هي كلمة السر في دعم الفراعنة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية حضور الجماهير في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، اليوم الجمعة؛ لعدة أسباب، أهمها أنهم العنصر الأساسي لنجاح أي بطولة، مثلما زينوا الملاعب في كان 2019 للكبار، وأضاف أن الجماهير هي كلمة السر في دعم ومساندة منتخب مصر الأولمبي في الملعب أمام منافس قوي هو منتخب مالي، ونحن نثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
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