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فرض حظر تجوال شامل جنوب العراق إلى إشعار آخر

تحرير:أ.ش.أ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
القوات العراقية
القوات العراقية
فرضت قوات الأمن في العراق حظرًا شاملًا على التجوال في قضاء مدينة «الغراف» بمحافظة «ذي قار» جنوبي البلاد حتى إشعار آخر، إذ قال مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس: «إن قوات أمنية كبيرة وصلت اليوم إلى قضاء مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار وفرضت حظر التجوال على المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر».. كانت السلطات العراقية قد أرسلت، أمس، قوات مكافحة الشغب وتعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف، لتهدئة الوضع ومحاولة تفريق متظاهرين الذين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف وأحرقوا بعضها.
يذكر أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، قد قال في وقت سابق، إن الدولة لا تريد أن تنجر وراء التظاهرات إلى اتجاه أخر، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات في مناطق محددة من بغداد قامت بأعمال إجرامية خطيرة.وأضاف: «أن هناك أعمالًا تخريبية في المباني القريبة من ساحة الخلاني
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الأحد المقبل.. انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجزائر

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لبنان يرفض الوساطة الفرنسية ويتمسك بسيادة الدولة

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تظاهرات العراق

لم يرتكبوا جريمة.. براءة 1648 متظاهرا عراقيا معتقلًا

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، عن حصيلة بأكثر من 1600 متظاهر معتقل، تم إطلاق سراحهم بعد ثبوت براءتهم من أي أعمال تخريب، مبينًا، حسب الإحصائية، بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ «1648» شخصًا ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة. وبحسب «سبوتنيك»، تم أمس، إطلاق سراح عدد من الناشطين، والمتظاهرين، في العاصمة بغداد، ومنهم المسعفة والناشطة صبا المهداوي، التي اختطفت أثناء عودتها من ساحة التحرير، وسط العاصمة، بعد نحو أسبوعين، من اقتيادها إلى جهة مجهولة.
مظاهرات العراق

رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شيء عظيم واستفادنا منها

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي شهدتها بلاده شيء عظيم وتم الاستفادة منها، قائلًا في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحركة الاحتجاجية تسجل أهم أحدى الحركات الشعبية في شعبنا، خاصة أن الشباب هم من يقودوها، مؤكدا أن المظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة؛ لإحداث إصلاحات، فالفساد لم يتراكم خلال أشهر، بل منذ زمن طويل، مشددًا على حاجة العراق لتعديلات دستورية وإصلاح النظام الانتخابي، مضيفا أنه بعد مرور أكثر من 40 يوما من التظاهرات، فأن الزخم الكبير في المظاهرات لم يحرك سطح الأمر، أنما حرك عمق الأمور، وهذا أمر مهم أن تتحرك الأعماق، وهو دليل على صحة وحيوية الشعب والشباب.
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الجيش العراقي: لن نسمح بالاعتداء على العناصر الأمنية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، إن الدولة لا تريد أن تنجر وراء التظاهرات إلى اتجاه أخر، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات في مناطق محددة من بغداد قامت بأعمال إجرامية خطيرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الإثنين: «أن هناك أعمالًا تخريبية في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط بغداد، وأعمال سلب ونهب حدثت داخل الأزقة ضمن ساحة الخلاني، فضلًا عن حرق مدرسة وثلاث بنايات حكومية».
احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

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