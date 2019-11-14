فرض حظر تجوال شامل جنوب العراق إلى إشعار آخر

تحرير:أ.ش.أ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

القوات العراقية

فرضت قوات الأمن في العراق حظرًا شاملًا على التجوال في قضاء مدينة «الغراف» بمحافظة «ذي قار» جنوبي البلاد حتى إشعار آخر، إذ قال مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس: «إن قوات أمنية كبيرة وصلت اليوم إلى قضاء مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار وفرضت حظر التجوال على المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر».. كانت السلطات العراقية قد أرسلت، أمس، قوات مكافحة الشغب وتعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف، لتهدئة الوضع ومحاولة تفريق متظاهرين الذين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف وأحرقوا بعضها.

يذكر أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، قد قال في وقت سابق، إن الدولة لا تريد أن تنجر وراء التظاهرات إلى اتجاه أخر، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات في مناطق محددة من بغداد قامت بأعمال إجرامية خطيرة.وأضاف: «أن هناك أعمالًا تخريبية في المباني القريبة من ساحة الخلاني