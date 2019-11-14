رياضة

فيرديناند يهاجم مدرب إنجلترا بسبب نجم مانشستر سيتي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
انتقد ريو فيرديناند، قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، قرار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، باستبعاد رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، من مباراة إنجلترا ضد مونتينيجرو بعد خلاف مع زميله في الفريق جو جوميز، مدافع ليفربول. واشتبك الثنائي خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد، ثم امتدت التوترات إلى اليوم التالي حينما وصلا إلى ملعب "سانت جورج" للانضمام لمنتخب الأسود الثلاثة في فترة الخدمة الدولية، وظهر جوميز بخدش قُرب عينه اليمنى.
وأكد الاتحاد الإنجليزي أن سترلينج لن يلعب أي دور ضد الجبل الأسود بسبب حالة شغب في معسكر المنتخب، وشكك فيرديناند، الذي لعب 81 مباراة مع منتخب إنجلترا خلال مسيرته، في قرار ساوثجيت باستبعاد رحيم. وقال مدافع مانشستر يونايتد السابق: "تعامل جاريث مع دوره كمدير فني للمنتخب الإنجليزي ببراعة حتى هذه المرحلة،
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مصر -وبتسوانا (7)

كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
منتخب السعودية

السعودية تخطف الفوز من أوزبكستان بتصفيات المونديال

قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز ثمين على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على «ملعب باختاكور المركزي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم آسيا، سجل للأخضر السعودي، سلمان الفرج هدفين، وسالم الدوسري، فيما سجل لأصحاب الأرض شوموردوف وشوكوروف، لينفرد منتخب السعودية بالصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن أوزبكستان بعد نهاية أربع جولات، ويتبقى مباراة وحيدة بين فلسطين الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واليمن الرابع بنقطتين.
محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
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رحيم-سترلينج

استبعاد سترلينج من مواجهة إنجلترا في تصفيات اليورو

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج، من خوض مباراة الأسود الثلاثة أمام مونتينجرو في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، والتي ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب ويمبلي، وذلك بعد شجاره في المعسكر التدريبي للفريق أمس الإثنين، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يستطيع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأكيد أن رحيم سترلينج لن يشارك في مباراة الخميس ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 نتيجة شجار خلال منطقة خاصة باللاعبين في سانت جورج بارك اليوم. سيظل موجودا مع الفريق".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
مانشستر-سيتي

نجم السيتي: تاريخنا الضعيف في أنفيلد لا يعني شيئا

ادعى البرازيلي فرناندنيو، لاعب مانشستر سيتي، أن السجل الضعيف لفريقه في ملعب أنفيلد لن يكن له أي أهمية، عندما يخرج السيتي لمواجهة ليفربول، غدًا الأحد، ضمن مواجهات البريميرليج. وعلى الرغم من الهيمنة المحلية الأخيرة لفريق سيتي، فإنهم لم يتمكنوا من كسر حظهم العاثر المستمر منذ فترة طويلة في ميرسيسايد، حيث فاز سيتي مرة واحدة فقط في ملعب أنفيلد منذ عام 1981، وكان ذلك منذ 16 عاما. ولم يحالف سيتي الحظ حتى بعد وصول بيب جوارديولا كمدير فني، حيث خاض الإسباني أربع رحلات إلى ليفربول، بينها خسارة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0 في عام 2018.
يورجن كلوب

يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.
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