فيرديناند يهاجم مدرب إنجلترا بسبب نجم مانشستر سيتي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

رحيم سترلينج

انتقد ريو فيرديناند، قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، قرار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، باستبعاد رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، من مباراة إنجلترا ضد مونتينيجرو بعد خلاف مع زميله في الفريق جو جوميز، مدافع ليفربول. واشتبك الثنائي خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد، ثم امتدت التوترات إلى اليوم التالي حينما وصلا إلى ملعب "سانت جورج" للانضمام لمنتخب الأسود الثلاثة في فترة الخدمة الدولية، وظهر جوميز بخدش قُرب عينه اليمنى.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أن سترلينج لن يلعب أي دور ضد الجبل الأسود بسبب حالة شغب في معسكر المنتخب، وشكك فيرديناند، الذي لعب 81 مباراة مع منتخب إنجلترا خلال مسيرته، في قرار ساوثجيت باستبعاد رحيم. وقال مدافع مانشستر يونايتد السابق: "تعامل جاريث مع دوره كمدير فني للمنتخب الإنجليزي ببراعة حتى هذه المرحلة،

وأكد الاتحاد الإنجليزي أن سترلينج لن يلعب أي دور ضد الجبل الأسود بسبب حالة شغب في معسكر المنتخب، وشكك فيرديناند، الذي لعب 81 مباراة مع منتخب إنجلترا خلال مسيرته، في قرار ساوثجيت باستبعاد رحيم.



وقال مدافع مانشستر يونايتد السابق: "تعامل جاريث مع دوره كمدير فني للمنتخب الإنجليزي ببراعة حتى هذه المرحلة، ومع ذلك أشعر أن هذا الحادث كان يمكن التعامل معه بشكل أفضل، كان يمكن إبقاؤه خلف الأبواب المغلقة والتعامل معه داخليا بالتأكيد".



وواصل فيرديناند: "الآن أصبح رحيم يدافع عن نفسه أمام كل الكارهين الذين رصدوا لوحات مفاتيحهم تجاهه، بعدما أصبح أخيرا سفيرا للكرة الإنجليزية عن استحقاق، وإذا كان هذا الحادث فظيعا، فسأكون مع اتخاذ قرار نحو الانضباط العلني، ولكن مجرد محاولة جذب من العنق كما قبل لنا، فهو أمر لا يستحق، ولا أفهم سبب العقوبة عليه".

