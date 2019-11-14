جريمة

هبوط أرضي لمنزل وانهيار سقف آخر في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
انهيار منزل - صورة أرشيفية
انهيار منزل - صورة أرشيفية
شهدت قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، انهيار سقف منزل قديم، وحدوث هبوط أرضي بمنزل أخر، ورجحت تحريات المباحث أن يكون وراء الهبوط الأرضي هو الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضرين عن الحادثين، وتقرر عمل كردون أمني حولهما. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مركز شرطة أبوقرقاص يتضمن حدوث هبوط أرضي بأحد المنازل بقرية أبيوها، تقيم به "حنان ن" 29 عاما.
رجحت التحريات الأولية التي جرت بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، حدوث الهبوط بسبب وجود أعمال حفر تنقيب عن آثار بمنزل مجاور، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط صاحبه ويدعى "ف. ا".كما شهدت نفس القرية انهيار سقف منزل مهجور، دون وقوع إي إصابات، إذ تبين أنه ملك "كامل ن"، وبإخطار الوحدة المحلية
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تسمم (3)

إصابة 50 تلميذًا بـ«اشتباه تسمم» في مدرسة ببني سويف

أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، فتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة الاشتباه بتسمم 50 تلميذًا بمدرسة الجفادون بمركز الواسطي التابع للمحافظة، بعد تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة»، والوقوف على صلاحية «الفطائر» من عدمها، إذ قال المحافظ، إنه تم نقل الطلاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة طبية برئاسة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالات والوقوف على صحة التلاميذ، موضحًا أن الوجبة المدرسية تأتي من خلال مصنع أغذية تابع لمحافظة المنيا متعاقد معه من قبل وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارس الفشن.
سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب 25 مليون عبوة مستحضرات تجميل ومكملات

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء البحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طنا تقريبا، من المحظور دخولها للبلاد عبر الميناء، ضمن رسالة من أحد الدول الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم مع المضبوطات والشركة المستوردة لمستحضرات التجميل والفيتامينات.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بشأن انقلاب سيارة بقرية الأمل دائرة مركز شرطة القتطرة شرق، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم د ب 5817 بقرية الأمل.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (6)

مصرع عامل وإصابة 14 أخرين في انقلاب سيارة

لقي عامل مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم الإثنين، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق فرعي بين مركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بملوي، وتحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي بالقرب من شركة السكر جنوب مركز أبو قرقاص، وعلى بعد 10 كيلومترات من مركز ملوي.
رسالة-انتحار-فى-صيدلة-بنى-سويف (2)

انتحار طالبة بالمنيا: شقيقها منعها من الذهاب للكلية

انتحرت طالبة مقيمة في مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، بتناول كوب مياه بداخله قرص غلة سام، وكشفت تحريات المباحث الجنائية الأولية عن وجود خلافات مع شقيقها الطالب الجامعي الذي حاول منعها من الذهاب لكليتها. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوصول "أمنية. ع"، 17 عاما، طالبة بكلية حقوق بجامعة المنيا، مقيمة بمركز دير مواس، إلى المستشفى العام، مصابه بإدعاء تناول قرص غلة سام وفي أثناء إسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة.
انقلاب-سيارة-شرطة

بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
تنقيب-عن-اثار

اتفقوا مع المدير.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 أشخاص، بحوزتهم قطعة أثرية، أثناء تنقيبهم عن آثار، داخل مجمع مدارس خاصة مشتركة، بجوار مسجد الفولي، وتبين أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع المدير والخفير، إذ تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مدارس خاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي"، بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.
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