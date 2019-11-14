هبوط أرضي لمنزل وانهيار سقف آخر في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

انهيار منزل - صورة أرشيفية

شهدت قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، انهيار سقف منزل قديم، وحدوث هبوط أرضي بمنزل أخر، ورجحت تحريات المباحث أن يكون وراء الهبوط الأرضي هو الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضرين عن الحادثين، وتقرر عمل كردون أمني حولهما. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مركز شرطة أبوقرقاص يتضمن حدوث هبوط أرضي بأحد المنازل بقرية أبيوها، تقيم به "حنان ن" 29 عاما.

رجحت التحريات الأولية التي جرت بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، حدوث الهبوط بسبب وجود أعمال حفر تنقيب عن آثار بمنزل مجاور، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط صاحبه ويدعى "ف. ا".كما شهدت نفس القرية انهيار سقف منزل مهجور، دون وقوع إي إصابات، إذ تبين أنه ملك "كامل ن"، وبإخطار الوحدة المحلية