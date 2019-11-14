هل سيعاقب جوارديولا بعد تعليقاته الساخرة من الحكام؟

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

بيب جوارديولا

لن يواجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أي إجراء من اتحاد كرة القدم بسبب سلوكه أثناء هزيمة فريقه بنتيجة 3- 1 أمام ليفربول. وكان جوارديولا غاضبًا من العديد من القرارات التي صدرت ضد سيتي في ملعب "أنفيلد"، بما في ذلك لمسة يد مُحتملة ضد ترينت ألكساندر أرنولد قبل وقت قصير من هدف ليفربول الافتتاحي. وصاح المدير الفني لفريق سيتي صيحة أخرى بسبب لمسة يد جديدة من ألكساندر أرنولد في الشوط الثاني، حيث صرخ مرتين في الحكم الرابع مايك دين على خط التماس.

وصافح جوارديولا بطريقة مبالغ فيها الحكم الرئيسي للمباراة مايكل أوليفر ومساعديه، وقال لهم: "شكراً جزيلا"، لكنه نفى فيما بعد أن تكون هذه طريقة ساخرة للاحتجاج. وأصرّ بيب جوارديولا: "لم يكن الأمر ساخرًا، لقد كان حقيقيًّا، قلت لهم شكرًا جزيلا بعد صافرة النهاية، أنا أقول ذلك طوال الوقت لزملائي". وغُرّم جوزيه