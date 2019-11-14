رياضة

هل سيعاقب جوارديولا بعد تعليقاته الساخرة من الحكام؟

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
لن يواجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أي إجراء من اتحاد كرة القدم بسبب سلوكه أثناء هزيمة فريقه بنتيجة 3- 1 أمام ليفربول. وكان جوارديولا غاضبًا من العديد من القرارات التي صدرت ضد سيتي في ملعب "أنفيلد"، بما في ذلك لمسة يد مُحتملة ضد ترينت ألكساندر أرنولد قبل وقت قصير من هدف ليفربول الافتتاحي. وصاح المدير الفني لفريق سيتي صيحة أخرى بسبب لمسة يد جديدة من ألكساندر أرنولد في الشوط الثاني، حيث صرخ مرتين في الحكم الرابع مايك دين على خط التماس.
وصافح جوارديولا بطريقة مبالغ فيها الحكم الرئيسي للمباراة مايكل أوليفر ومساعديه، وقال لهم: "شكراً جزيلا"، لكنه نفى فيما بعد أن تكون هذه طريقة ساخرة للاحتجاج. وأصرّ بيب جوارديولا: "لم يكن الأمر ساخرًا، لقد كان حقيقيًّا، قلت لهم شكرًا جزيلا بعد صافرة النهاية، أنا أقول ذلك طوال الوقت لزملائي". وغُرّم جوزيه
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كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
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السعودية تخطف الفوز من أوزبكستان بتصفيات المونديال

قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز ثمين على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على «ملعب باختاكور المركزي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم آسيا، سجل للأخضر السعودي، سلمان الفرج هدفين، وسالم الدوسري، فيما سجل لأصحاب الأرض شوموردوف وشوكوروف، لينفرد منتخب السعودية بالصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن أوزبكستان بعد نهاية أربع جولات، ويتبقى مباراة وحيدة بين فلسطين الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واليمن الرابع بنقطتين.
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محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

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مانشستر سيتي

السيتي يخصص 100 مليون في الشتاء للحاق بليفربول

يبدو أن إدارة مانشستر سيتي لن تقبل بالتفريط في لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول بسهولة، فبعد خسارة السيتي في قمة الريدز الأخيرة بنتيجة 3-1، وابتعاد الليفر في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن السيتي، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم الفريق في يناير، بعد ابتعاده عن الصدارة، وبحسب صحيفة "ميرو" البريطانية، فإن قرار جوارديولا بعدم التعاقد مع بديل لمدافعه البلجيكي المعتزل فينسنت كومباني، جاء بنتيجة عكسية.
مانشستر سيتي

كومباني: البدائل الدفاعية في مانشستر سيتي قليلة

قال فينسان كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، إن البدائل الدفاعية في السيتي تبدو قليلة هذا الموسم لكنه يعتقد أن النادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مدافع جديد في يناير حتى يعود للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يضم سيتي مدافعا بديلا بعد رحيل قلب الدفاع كومباني إلى أندرلخت في مايو الماضي بينما خسر بطل إنجلترا جهود إيمريك لابورت بسبب إصابة طويلة المدى، وبات فرناندينيو لاعب الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع إلى جانب جون ستونز في المباريات الأخيرة لكن الثنائي عانى كثيرا خلال الهزيمة 3-1 أمام ليفربول في أنفيلد يوم الأحد الماضي.
اليسون-بيكر

أليسون يتغنى بالانتصار على مانشستر سيتي

أعرب الحارس البرازيلي أليسون، حارس مرمى ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على مانشستر سيتي أمس بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وبهذا الانتصار عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، ليستر سيتي وتشيلسي، على الترتيب، كما وسع الفارق بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع حاليا، إلى 9 نقاط.
محمد صلاح

أرقام من فوز ليفربول على السيتي في البريميرليج

قهر ليفربول غريمه حامل اللقب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وشهدت تلك المواجهة العديد من الأرقام المميزة، إذ فاز ليفربول في 11 من أول 12 مباراة له في الدوري هذا الموسم، وتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، ووحده مانشستر يونايتد حظي بفارق صدارة أكبر بعد مرور 12 جولة من البريميرليج، وذلك في الموسم 1993-1994 (9 نقاط)، وخسر مدرب السيتي جوسيب جوارديولا 8 مرات أمام مدرب ليفربول يورجن كلوب في كل المسابقات، أي أكثر بثلاث مباريات من مجموع هزائمه أمام أي مدرب آخر.
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