لبنان يرفض الوساطة الفرنسية ويتمسك بسيادة الدولة

وصل الموفد الفرنسي إلى لبنان لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ومناقشة آخر التطورات هناك، في حين يتواصل الحراك منذ ما يقارب الشهر من دون أي حلحلة سياسية
وسط استمرار الحراك اللبناني المستمر منذ ما يقرب من شهر تحاول فرنسا القيام بدور الوساطة في ظل الظروف الراهنة والمأزق السياسي والاقتصادي.
وفي إطار هذه الوساطة قام كريستوف فارنو مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية، بزيارة إلى العاصمة اللبنانية إلى بيروت، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول غربي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك في وقت لا تزال المباحثات السياسية لتشكيل حكومة جديدة متعثرة، بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري.
وتتركز الخلافات بين الأطراف التي دعمت في معظمها عودة الحريري لترؤس الحكومة على تمسك الأخير بتأليف حكومة تكنوقراط بدون الحزبيين والشخصيات الاستفزازية، فيما يرفض الفريق المتمثل بميليشيا حزب الله وحركة أمل هذا الأمر داعمين فكرة "حكومة تكنوسياسية"، لتجمع بين السياسيين وغير الحزبيين.
وسط تحذيرات الركود..
وتتركز الخلافات بين الأطراف التي دعمت في معظمها عودة الحريري لترؤس الحكومة على تمسك الأخير بتأليف حكومة تكنوقراط بدون الحزبيين والشخصيات الاستفزازية، فيما يرفض الفريق المتمثل بميليشيا حزب الله وحركة أمل هذا الأمر داعمين فكرة "حكومة تكنوسياسية"، لتجمع بين السياسيين وغير الحزبيين.
وسط تحذيرات الركود.. اقتصاد لبنان يقترب من الانهيار
ووصل الموفد الفرنسي إلى لبنان لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ومناقشة آخر التطورات هناك، في حين يتواصل الحراك منذ ما يقارب الشهر من دون أي حلحلة سياسية، وفي وقت سقط أول شهيد أمس في تظاهرات اتسمت بالسلمية.
نصائح فرنسية
مصادر سياسية مطلعة أوضحت أن الأجواء التي وصلت إلى بيروت من باريس تشير إلى أن الموفد الفرنسي سيقدم نصائح للمسؤولين اللبنانيين حول ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.
ودعم الموفد خيار سعد الحريري بتشكيل حكومة تكنوقراط تتجاوب مع مطالب المتظاهرين وتكون قادرة على إخراج لبنان من المأزق السياسي والاقتصادي الذي يرزح تحته.
كما استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الأربعاء في بيت الوسط، الموفد الفرنسي في حضور السفير برونو فوشيه والوزير السابق غطاس خوري.
كما استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والحكومة الفرنسية تؤكد اهتمام فرنسا بالوضع في لبنان واستعدادها لمساعدة لبنان في الظروف الراهنة.
من الاحتجاج إلى الإضراب.. لبنان خارج نطاق الخدمة
رفض الوساطة
وكان فارنو التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأبلغ باسيل الموفد الفرنسي وجوب عدم دخول أي طرف خارجي على خط الأزمة اللبنانية واستغلالها.
وأضاف أن "مسألة تشكيل الحكومة وصلت الى مراحل متقدمة وإيجابية".
ويعقد فارنو سلسلةً من الاجتماعات منها مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، لا سيما أن القتيل الذي سقط أمس في الشويفات جنوب العاصمة بيروت ينتمي إلى الحزب.
وقالت مجموعة "بيروت مدينتي"، بمناسبة وصول الموفد الفرنسي إلى بيروت، إنها تؤكد اعتذارها عن عدم تلبية الدعوة التي وجهت لعدد من أعضائها، انسجاما مع إيمانها المطلق والثابت بسيادة الدولة اللبنانية.
وأكدت في بيان "أن هذه الثورة هي ثورة اللبنانيات واللبنانيين حصرا، وانطلاقا من قناعتها بأننا ملتزمون وقادرون على بناء لبنان من دون أي "مساعدة" أو وساطة أو تدخل خارجي".
وتلقت منظمة المفكرة القانونية دعوة من السفارة الفرنسية للحضور، وتابعت قائلة: "المفكرة القانونية منظمة تسعى جاهدة للدفاع عن القضايا الاجتماعية بكل ما لديها من طاقة انطلاقا من قناعاتها الفكرية والحقوقية الذاتية، من دون أن يكون لها أو لأي من أعضائها أيّ ادعاء لصفة تمثيلية عن الشعب اللبناني أو أي رغبة بالمشاركة في السلطة".
مسؤولون لبنانيون أشاروا إلى أن زيارة فارنو لا تحمل مبادرة محددة، بل تهدف لجمع المعطيات لباريس التي تسعى لطرح حلول للأزمة اللبنانية.
من جانبه يؤكد النائب السابق نضال طعمة أن لبنان يبقى من الدول الصديقة لفرنسا، وبحسب طعمة يحمل فارنو رسالة واضحة وتحذيرية للمسؤولين اللبنانيين، وهي "تشكيل حكومة ضمن تسوية بسرعة قبل الانهيار"، وأن تكون "حكومة جامعة لا تعزل أي طرف ضمن التركيبة اللبنانية، فالوضع مقلق للغاية ولا يتحمل الانتظار"، والتسوية بالنسبة إلى باريس لا تعني حكومة على شكل الحكومة السابقة.