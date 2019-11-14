هل تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

شمل الاتفاق الحفاظ على سلمية مسيرات العودة على الحدود مع إسرائيل، على أن توافق الأخيرة على وقف سياسة الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة
"الحزام الأسود" عملية عسكرية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ يومين، والتي بدأت باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا.
وتوالى بعدها العديد من الغارات التي سقط خلالها عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب.
واستشهد 34 فلسطينيًّا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل.
وظلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال الأخير.
وقف إطلاق النار
إلا أنه في محاولة لإنهاء التصعيد الدامي المستمر منذ يومين، وافقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية.
وأفاد "سكاي نيوز" أن الفصائل بما فيها حركة الجهاد وافقت على المقترح المصري بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وبذلت مصر جهودا من أجل
وقف إطلاق النار
إلا أنه في محاولة لإنهاء التصعيد الدامي المستمر منذ يومين، وافقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية.
وأفاد "سكاي نيوز" أن الفصائل بما فيها حركة الجهاد وافقت على المقترح المصري بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وبذلت مصر جهودا من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، منذ اندلاع المواجهة الجديدة في غزة، فجر الثلاثاء.
وأفاد مسؤول مصري بأن التهدئة "دخلت حيز التنفيذ في الخامسة والنصف من صباح اليوم الخميس"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
وجاءت التهدئة بعد ليلة شهدت غارات إسرائيلية مكثفة أدت إحداها إلى مقتل 6 فلسطينيين من عائلة واحدة.
من هو بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟
وشمل الاتفاق الحفاظ على سلمية مسيرات العودة السلمية على الحدود مع إسرائيل، على أن توافق الأخيرة على وقف سياسة الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة.
وقال مندوب الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف في تغريدة على تويتر "عملت مصر والأمم المتحدة جاهدة لمنع أخطر تصعيد في غزة وحولها من أن يؤدي إلى الحرب. الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة يجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس والقيام بدوره لمنع إراقة الدماء. إن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الحروب".
وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على "تويتر"، انتهاء العملية العسكرية في غزة والتي أسمتها إسرائيل "خطة الحزام الأسود"، مضيفًا: "الجيش تمكن خلال يومين من تحقيق كامل أهداف الخطة وتوجيه ضربة مؤلمة لحركة الجهاد الإسلامي".
إسرائيل تتنصل
في المقابل نقلت القناة العبرية السابعة في التليفزيون الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مسؤول رفيع قوله إنه لم يصدر أي تأكيد رسمي بخصوص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه "الجهاد الإسلامي" والقاهرة ويبدأ من الساعة 5 فجر الخميس بالتوقيت المحلي.
وأكدت القناة عبر موقعها أن وسائل إعلام عربية أعلنت عن وقف إطلاق النار، لكن لم تؤكده المصادر الإسرائيلية رسميًّا.
ونقلت القناة عن مسؤول وصفته بالرفيع قوله إن "إسرائيل لم تقدم أي وعود أو التزامات، كل من يؤذينا سنؤذيه، لن يحدث أي تغيير في سياستنا، لقد حققت إسرائيل أهداف العملية، وألحقت أضرارًا كبيرة بالجهاد الإسلامي".
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس: "إذا توقف المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود، فإن إسرائيل ستحذو نفس الحذو"، نافيًا حدوث تغيير في سياسة إسرائيل بشأن إطلاق النار مثلما طالبت حركة الجهاد من أجل التوصل لهدنة.
وقال الوزير في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال: "الهدوء سيقابله هدوء.. إسرائيل لن تتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بها من قطاع غزة أو من أي مكان آخر".
وفي وقت سابق، أفادت "العربية" بتجدد غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة، بعد سريان الهدنة صباح الخميس، كما أفاد باعتراض عدد من الصواريخ فوق سديروت على حدود القطاع بواسطة القبة الحديدية.
وسبق أن ألمح وزير إسرائيلي إلى إمكانية اجتياح قوات الجيش للقطاع المحاصر، حيث قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الأربعاء، إن إسرائيل تجري استعدادات من أجل توسيع الهجوم العسكري على غزة "بما في ذلك اجتياح القطاع".
وصرح شتاينتس لصحيفة "يديعوت آحرنوت"، قائلا إنه "إذا لم توقف حركة حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فستكون العملية البرية مطروحة".
يأتي هذا التصريح في وقت صدرت صور ومقاطع فيديو حشودا لآليات عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة.