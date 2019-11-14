هل تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

شمل الاتفاق الحفاظ على سلمية مسيرات العودة على الحدود مع إسرائيل، على أن توافق الأخيرة على وقف سياسة الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة

تحرير:وفاء بسيوني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

قصف غزة

"الحزام الأسود" عملية عسكرية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ يومين، والتي بدأت باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا. وتوالى بعدها العديد من الغارات التي سقط خلالها عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب. واستشهد 34 فلسطينيًّا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل. وظلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال الأخير.

وقف إطلاق النار إلا أنه في محاولة لإنهاء التصعيد الدامي المستمر منذ يومين، وافقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية. وأفاد "سكاي نيوز" أن الفصائل بما فيها حركة الجهاد وافقت على المقترح المصري بالوقف ‏الفوري لإطلاق النار. وبذلت مصر جهودا من أجل