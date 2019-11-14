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هل تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

شمل الاتفاق الحفاظ على سلمية مسيرات العودة على الحدود مع إسرائيل، على أن توافق الأخيرة على وقف سياسة الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة
تحرير:وفاء بسيوني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
قصف غزة
قصف غزة
"الحزام الأسود" عملية عسكرية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ يومين، والتي بدأت باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا. وتوالى بعدها العديد من الغارات التي سقط خلالها عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب. واستشهد 34 فلسطينيًّا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل. وظلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال الأخير.
وقف إطلاق النار إلا أنه في محاولة لإنهاء التصعيد الدامي المستمر منذ يومين، وافقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية. وأفاد "سكاي نيوز" أن الفصائل بما فيها حركة الجهاد وافقت على المقترح المصري بالوقف ‏الفوري لإطلاق النار. وبذلت مصر جهودا من أجل
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مظاهرات-الجزائر

الأحد المقبل.. انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجزائر

تنطلق يوم الأحد المقبل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالجزائر والمقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها 5 مرشحون. والمرشحون الخمسة هم: «عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل».
راشد الغنوشي

بعد التوافق الأخير.. الغنوشي من المنفى لقبة البرلمان

حَول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس وجهته من رئاسة الحكومة المقبلة إلى رئاسة البرلمان التونسي، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان لخمس سنوات مقبلة بـ123 صوتا من أصل 217، بعد دعم حركة "قلب تونس" له. وترقب التوانسة رئيس البرلمان الجديد وسط التوقعات الأولية التي أشارت إلى أن حظوظ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في الفوز بهذا المنصب، والتي أصبحت واقعية، بعد مفاوضات الساعات الأخيرة، التي أفضت إلى توافق غير منتظر بين حزب "حركة النهضة" (52 مقعدًا) وحزب "قلب تونس" (38) ومعهما كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعدا).
التظاهر -في -لبنان (10)

لبنان يرفض الوساطة الفرنسية ويتمسك بسيادة الدولة

وسط استمرار الحراك اللبناني المستمر منذ ما يقرب من شهر تحاول فرنسا القيام بدور الوساطة في ظل الظروف الراهنة والمأزق السياسي والاقتصادي. وفي إطار هذه الوساطة قام كريستوف فارنو مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية، بزيارة إلى العاصمة اللبنانية إلى بيروت، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول غربي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك في وقت لا تزال المباحثات السياسية لتشكيل حكومة جديدة متعثرة، بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري.
قوات-عراقية

فرض حظر تجوال شامل جنوب العراق إلى إشعار آخر

فرضت قوات الأمن في العراق حظرًا شاملًا على التجوال في قضاء مدينة «الغراف» بمحافظة «ذي قار» جنوبي البلاد حتى إشعار آخر، إذ قال مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس: «إن قوات أمنية كبيرة وصلت اليوم إلى قضاء مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار وفرضت حظر التجوال على المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر».. كانت السلطات العراقية قد أرسلت، أمس، قوات مكافحة الشغب وتعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف، لتهدئة الوضع ومحاولة تفريق متظاهرين الذين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف وأحرقوا بعضها.
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تُعلن مقتل مسؤول الصواريخ في الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز آخر في «حركة الجهاد الإسلامي»، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، إذ ذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع. وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح، وفقًا لروسيا اليوم.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

بينهم طفلين.. استشهاد 8 أشخاص من عائلة واحدة في غزة

انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم الخميس، جثماني طفلين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو ملحوس الذي قصف قبل فجر اليوم بدير البلح ليرتفع العدد من نفس العائلة إلى 8 شهداء. وأغارت طائرات الاحتلال على منزل أبو ملحوس في مدينة دير البلح في قطاع غزة ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وإصابة واستشهاد من كانوا بداخله. وأفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول 6 شهداء و12مصابًا بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 34 شهيدا وأكثر من 100 جريحًا، وفقًا لوكالة معًا الإخبارية.
فلسطين

استشهاد 6 طلاب وتضرر 15 مدرسة نتيجة قصف الاحتلال لقطاع غزة

استشهد صباح اليوم الخميس، 6 طلاب، بينما تضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين، إذ قالت وزراة التربية والتعليم بغزة، إن الشهداء هم الطالب: «محمد عطية حمودة، من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، والشهيد الطالب إسماعيل عبد العال، من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة، والشهيد الطالب، أمير عياد، في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه، الشهيد معاذ محمد، السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة، المشتركة الصف الثاني، الشهيد مهند رسمي السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع، الشهيد وسيم محمد السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
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