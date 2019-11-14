سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد التوافق الأخير.. الغنوشي من المنفى لقبة البرلمان

أعلنت حركة النهضة ترشيح زعيمها راشد الغنوشي لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاقات مع الكتل البرلمانية لتتراجع وتعلن ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان
تحرير:وفاء بسيوني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
حَول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس وجهته من رئاسة الحكومة المقبلة إلى رئاسة البرلمان التونسي، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان لخمس سنوات مقبلة بـ123 صوتا من أصل 217، بعد دعم حركة "قلب تونس" له. وترقب التوانسة رئيس البرلمان الجديد وسط التوقعات الأولية التي أشارت إلى أن حظوظ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في الفوز بهذا المنصب، والتي أصبحت واقعية، بعد مفاوضات الساعات الأخيرة، التي أفضت إلى توافق غير منتظر بين حزب "حركة النهضة" (52 مقعدًا) وحزب "قلب تونس" (38) ومعهما كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعدا).
جاء هذا التوافق من أجل التصويت للغنوشي لقيادة البرلمان، على أن تتولى القيادية في حزب "قلب تونس" سميرة الشواشي منصب النائب الأول لرئيس البرلمان. من الحكومة إلى البرلمان وتسعى حركة النهضة إلى منصب سيادي بعد أن حققت في أكتوبر الماضي فوزًا في الانتخابات البرلمانية، لكنه غير كافٍ لتأليف الحكومة بمفردها،
اقرأ المزيد
مظاهرات-الجزائر

الأحد المقبل.. انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجزائر

تنطلق يوم الأحد المقبل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالجزائر والمقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها 5 مرشحون. والمرشحون الخمسة هم: «عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل».
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

هل تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

"الحزام الأسود" عملية عسكرية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ يومين، والتي بدأت باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا. وتوالى بعدها العديد من الغارات التي سقط خلالها عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب. واستشهد 34 فلسطينيًّا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل. وظلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال الأخير.
التظاهر -في -لبنان (10)

لبنان يرفض الوساطة الفرنسية ويتمسك بسيادة الدولة

وسط استمرار الحراك اللبناني المستمر منذ ما يقرب من شهر تحاول فرنسا القيام بدور الوساطة في ظل الظروف الراهنة والمأزق السياسي والاقتصادي. وفي إطار هذه الوساطة قام كريستوف فارنو مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية، بزيارة إلى العاصمة اللبنانية إلى بيروت، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول غربي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك في وقت لا تزال المباحثات السياسية لتشكيل حكومة جديدة متعثرة، بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري.
قوات-عراقية

فرض حظر تجوال شامل جنوب العراق إلى إشعار آخر

فرضت قوات الأمن في العراق حظرًا شاملًا على التجوال في قضاء مدينة «الغراف» بمحافظة «ذي قار» جنوبي البلاد حتى إشعار آخر، إذ قال مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس: «إن قوات أمنية كبيرة وصلت اليوم إلى قضاء مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار وفرضت حظر التجوال على المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر».. كانت السلطات العراقية قد أرسلت، أمس، قوات مكافحة الشغب وتعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف، لتهدئة الوضع ومحاولة تفريق متظاهرين الذين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف وأحرقوا بعضها.
اقرأ المزيد من الأخبار
البرلمان-التونسى

برلمان تونس الجديد يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيسا له

افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم الأربعاء، أولى جلساته لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. ويتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار، وعبير موسى، وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويطالب حزبا التيار والشعب النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان، فيما تقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
سعيد قيس

الرئيس التونسي يُعين 6 أعضاء لديوان الرئاسة الجديد

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء أعضاء الديوان الرئاسي الجديد، مشيرا إلى أن الاختيارات تمت وفق معايير الكفاءة والمهنية للحفاظ على حيادية مؤسسة الرئاسة، إذ أفادت رئاسة الجمهورية في بيان، أنه تقرر تكليف طارق بالطيب بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة حسب القانون، وتعيين عبد الرؤوف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، ورشيدة النيفر مستشارة لشئون الإعلام والاتصال، كما تقرر تعيين نادية عكاشة مستشارة للشئون القانونية، وطارق الحناشي مديرا للمراسم.
قيس سعيد

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان. وحسب الفصل 76 من الدستور تلا سعيد، 61 سنة، اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها." وبعد ذلك ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن، مضيفا أن التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها.
الغنوشي-والاغتيالات

الغنوشي أم العريض.. من يرأس حكومة «النهضة» التونسية؟

تشهد تونس مأزقا جديدا وهو تشكيل الحكومة المرتقبة ومن سيرأسها وترتيب التحالفات بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، حيث تواصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات مشاورات التشكيل، وسط إصرار حزب حركة النهضة وتمسكه برئاسة الحكومة الجديدة. "النهضة" اعتبرت أن موضوع رئاسة الحكومة غير قابل للتفاوض، مؤكدة على أحقيتها في تعيين رئيس حكومة من داخلها باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد في البرلمان. وكانت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قد حلت في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، حيث نالت 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]