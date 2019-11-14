إصابة 50 تلميذًا بـ«اشتباه تسمم» في مدرسة ببني سويف

تحرير:التحرير ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

تسمم- أرشيفية

أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، فتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة الاشتباه بتسمم 50 تلميذًا بمدرسة الجفادون بمركز الواسطي التابع للمحافظة، بعد تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة»، والوقوف على صلاحية «الفطائر» من عدمها، إذ قال المحافظ، إنه تم نقل الطلاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة طبية برئاسة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالات والوقوف على صحة التلاميذ، موضحًا أن الوجبة المدرسية تأتي من خلال مصنع أغذية تابع لمحافظة المنيا متعاقد معه من قبل وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارس الفشن.

وأضاف المحافظ، أنه تم إخطار مديرية الصحة بالمنيا لإرسال لجنة للتفتيش على المصنع، والتأكد من سلامة الوجبة المدرسية، التي تم توزيعها على الطلاب، كما تم التحفظ على عدد من الوجبات المدرسية لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لإعداد تقرير بها.وأكد المحافظ، أن حالة التلاميذ مستقرة، وسيتم خروج التلاميذ المصابين خلال