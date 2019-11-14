رياضة

رسميًّا.. علاء عبدالعال مديرًا فنيًّا لبتروجيت

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
علاء عبدالعال
علاء عبدالعال
أعلن نادي بتروجيت رسميًّا، عن تولي علاء عبدالعال القيادة الفنية للفريق البترولي، في الفترة المقبلة، عقب رحيل محمد عودة من منصبه، حيث نشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، قائلا: "قرر مجلس إدارة بتروجيت بتشكيله الجديد برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، إعادة هيكلة الفريق الأول بناء على الرؤية الإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعودة نادي بتروجيت إلى الدوري الممتاز بعزيمة وإخلاص وبدعم أبنائه من العاملين بنادي وشركة بتروجيت.
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لبتروجت كالتالي: مصطفى هنداوي، مديرًا للكرة، وعلاء عبدالعال "مديرا فنيا"، ومحمد ثابت "مدربا عاما" وأحمد شعبان "مدربا" وشريف بيومي "مدربا" وعبدالخالق حسني "مدرب حراس"، استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مدحت خلاف. وتعهد الجميع ببذل أقصى ما لديهم من طاقة لإعادة الروح للفريق
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