الخرشوف غني بالحديد.. حضريه لأسرتك على الغداء

تحرير:فيروز ياسر ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الخرشوف باللحم المفروم

على الرغم من شكله غير المألوف، لكن الخرشوف الموجود وسط الأنواع المختلفة من الخضروات مهدر حقه، فالكثير يعرفونه لكن لا يدركون قيمته الصحية والعناصر الغذائية التي يحملها. الخرشوف موجود في كل بلدان العالم، وخاصة الدول العربية، وبالطبع تختلف مسمياته في بعض الدول، فقلب تلك الثمرة له طعم مميز خاصة عند حشوه باللحم المفروم والتركيز على إضافات أخرى. إذا لم تحضري الخرشوف على مائدتك من قبل، فيمكنك شرائه وتحضيره باللحم المفروم والمضاف إليه جبن الموتزريلا.

المكونات خرشوف مسلوق لحمة معصجة زيت ملح فلفل أسود بصل مفروم عصير طماطم صلصة اقرئي أيضا: جددي في الحلويات وحضري البطاطا بالكراميل طريقة التحضير: - ضعي زيت في طاسة ثم ضيفي إليه الزيت على النار مع الفلفل الأسود والملح. - بعد تشويح البصل يمكنك وضع عصير الطماطم وملعقة صلصلة أيضا. - يرص الخرشوف المسلوق