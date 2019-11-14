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تعرف على مواصفات وأسعار هواتف أوبو Reno 2 في مصر

أطلقت شركة OPPO سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno2 في السوق المصري، وتضم هاتفي Reno2 وReno2F اللذين يمثلان الإضافة الأحدث إلى سلسلة هواتف Reno الشهيرة
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
هواتف رينو 2
هواتف رينو 2
أطلقت شركة أوبو أحدث هواتفها Reno 2 وReno2F المزودين بالعديد من مزايا التصوير المتطورة التي سترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديدة. وتأتي قدرات التصوير متعددة المشاهد التي توفرها السلسلة مدعومة بمنظومة كاميرا رباعية تتيح تصوير مقاطع الفيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء الحركة بفضل خاصية تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video، وصورا ليلية فائقة الوضوح حتى في ظل ظروف الإضاءة شبه المنعدمة بفضل خاصية Ultra Dark Mode، وميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التي تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة.
وتأتي هذه المزايا مجتمعة لتتيح للمستخدمين خوض تجربة تصوير فوتوغرافي تتفوق على الحدود التقليدية عبر التقاط مشاهد جديدة من خلف عدسات هواتفهم الذكية. وبهذه المناسبة، قالت جو تشو رئيس التسويق OPPO مصر: "تمثل سلسلة Reno2 مجموعتنا الثانية من المنتجات المتميزة التي أطلقناها في السوق المصري تماشيا مع استراتيجيتنا
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وكالة ناسا

«ويب» تليسكوب بـ9 مليارات دولار لرصد صور غير مسبوقة

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن التليسكوب "جيمس ويب" الفضائي، الذي وصلت تكلفة إنشائه حتى الآن إلى 9.66 مليار دولار، وسيقدم صورا غير مسبوقة للفضاء. وقالت وكالة (ناسا) الأمريكية، وفقا لما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إنه من المقرر أن يتم إطلاق تليسكوب "ويب" في مارس 2021، حيث سيكون قادرا على التقاط أقصى أبعاد من الفضاء يتم التقاط صورها حتى الآن، بتفاصيل ودقة غير مسبوقة، مضيفة أن تليسكوب "ويب" لازال قيد التصنيع في مستودع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بالتعاون مع شركة الدفاع "نورثروب جرومان".
نوكيا7,2

المزايا والعيوب.. ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا 7.2

تدريجيا تعود شركة نوكيا في عالم الهواتف الذكية، بعدما كانت تسيطر على الحصة الكبرى في القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، وترجع قوتها في الشهور الأخيرة بعدما استحوذت عليها شركة HMD لتبدأ من جديد في تلميع العلامة التجارية الأشهر. يأتي ذلك مدعومًا بطرح مجموعة من الهواتف ذات المواصفات القوية، تستهدف من خلالها الفئة المتوسطة وبأسعار تنافسية، وعلى مدار الأسابيع الأخيرة كانت لنوكيا مجموعة من الهواتف الذكية المتميزة طرحتها في مصر، يأتي على رأسها هاتف نوكيا 7.2 صاحب المواصفات والتصميم الجذاب، ونحاول في السطور التالية شرح مزايا وعيوب هاتف نوكيا 7.2.
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هل تربعت سامسونج عرش الهواتف الذكية بعد أزمة هواوي؟

شركة سامسونج الكورية أحد أشهر العلامات التجارية في صناعة الأجهزة الإلكترونية، لكن ذاعت شهرتها بشكل كبير منذ دخولها عالم صناعة الهواتف، وذلك لكون قاعدة المستهلكين لها عريضة جدًّا في مختلف دول العالم، الأمر نفسه ينطبق على شركة هواوي الصينية التي تعمل في مجال صناعة الشبكات، لكن شهرتها لم تتسع بشكل كبير إلا بدخولها عالم صناعة المحمول والأجهزة الذكية تحديدًا رغم أن عائدات شركة هواوي من قطاع الهواتف المحمولة لا يتجاوز 49% من حجم عائدات الشركة، وهي النسبة التي لم تكن تذكر منذ 10 سنوات ولم يكن لهواواي منافسة في مجال الهواتف المحمولة بعكس شركة سامسونج.
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