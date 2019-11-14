رياضة

رسميًّا.. تيري هنري مديرًا فنيًّا لـ مونتريال إمباكت

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
تيري هنري
تيري هنري
أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي الذى يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن الفرنسي تيري هنري، مديرًا فنيًّا للفريق. ووقع أسطورة كرة القدم على عقد لمدة عامين، مع وجود بند لتمديد العقد حتى عام 2022. وتعد تلك هي المهمة التدريبية الثالثة في مشوار هنري مع التدريب، حيث كان الأخير مدربًا مساعدًا في المنتخب البلجيكي ثم المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي، وسبق أن لعب صاحب الـ42 عامًا في الدوري الأمريكي فى صفوف فريق نيويورك ريد بولز لمدة 4 سنوات في الفترة من 2010 وحتى 2014 بعد رحيله عن برشلونة.
Bienvenue à Montréal Thierry Henry! Welcome to Montreal @ThierryHenry! ?? >> https://t.co/PqjrZOMtct#IMFC #AllezMTL pic.twitter.com/jRjBKa4wqB — Impact de Montréal (@impactmontreal) November 14, 2019 ولعب فى صفوف الفريق الكندي ديديه دروجبا المهاجم الإيفواري الشهير
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كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

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السعودية تخطف الفوز من أوزبكستان بتصفيات المونديال

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علق الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على رحيله عن فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بتغريدة شكر فيها الفريق وإدارة النادي وجماهير فريق لوس أنجلوس . وقال الدولي السويدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" حضرت رأيت انتصرت، شكرا جلاكسي، لجعلي أشعر بالحياة مرة أخرى. لعشاق جلاكسي أردتم زلاتان ، أعطيتكم زلاتان، مرحبا بكم، تستمر القصة، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول" . وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
محمد صلاح

ليفربول عن محمد صلاح: مرور بهيبة الملوك

علق نادي ليفربول الإنجليزي، على مرور محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني من ثنائي مانشستر سيتي، رحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان، في مباراة الفريقين التي أقيمت الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي (البريمرليج). ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقطة التي قام بها محمد صلاح خلال قمة الجولة الـ12 من البريميرليج وكتب: "مرور بهيبة الملوك". وسجل صلاح في مرمى مانشستر سيتي هدفا رائعا من ضربة رأسية سكنت مرمى كلاوديو برافو حارس مرمى الستيزنز، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي.
كارلوس فيلا

كارلوس فيلا يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الأمريكي

توج اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم 2019، بعد حصده لقب الهداف برصيد 34 هدفًا في الموسم كرقم قياسي خلال 31 مباراة، وحصد 69% من الأصوات ليتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، الذي حصد 14.1% من الأصوات، والفنزويلي جوزيف مارتينيز مهاجم أتالانتا يونايتد، الذي حصد 6.9% وحل ثالثا الموسم الحالي، كما حل المكسيكي بالمركز الثالث في صناعة الأهداف بالموسم برصيد 15 هدفا، ليرفع رصيده إلى 49 هدفا بين صناعة وتسجيل.
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إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
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