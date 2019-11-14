رسميًّا.. تيري هنري مديرًا فنيًّا لـ مونتريال إمباكت

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

تيري هنري

أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي الذى يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن الفرنسي تيري هنري، مديرًا فنيًّا للفريق. ووقع أسطورة كرة القدم على عقد لمدة عامين، مع وجود بند لتمديد العقد حتى عام 2022. وتعد تلك هي المهمة التدريبية الثالثة في مشوار هنري مع التدريب، حيث كان الأخير مدربًا مساعدًا في المنتخب البلجيكي ثم المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي، وسبق أن لعب صاحب الـ42 عامًا في الدوري الأمريكي فى صفوف فريق نيويورك ريد بولز لمدة 4 سنوات في الفترة من 2010 وحتى 2014 بعد رحيله عن برشلونة.

Bienvenue à Montréal Thierry Henry! Welcome to Montreal @ThierryHenry! ?? >> https://t.co/PqjrZOMtct#IMFC #AllezMTL pic.twitter.com/jRjBKa4wqB — Impact de Montréal (@impactmontreal) November 14, 2019 ولعب فى صفوف الفريق الكندي ديديه دروجبا المهاجم الإيفواري الشهير