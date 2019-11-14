الأحد المقبل.. انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجزائر

تحرير:أ.ش.أ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

الجزائر

تنطلق يوم الأحد المقبل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالجزائر والمقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها 5 مرشحون. والمرشحون الخمسة هم: «عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل».

ويستعد المرشحون لهذه الانتخابات، التي ستجري لأول مرة تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، لبدء الحملة الانتخابية يوم 17 نوفمبر الجاري، وتستمر 25 يوما على أن تتوقف قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات، وفي حالة الوصول لجولة إعادة فإن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من