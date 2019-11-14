رياضة

محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
محمد صلاح من مباراة السيتي
محمد صلاح من مباراة السيتي
كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
وينتظر أبناء كلوب مواجهة قوية أمام كريستال بالاس فى الجولة الـ13 من عمر بطولة البريمرليج، والتي من المقرر لها أن تكون يوم 23 من الشهر الجاري على ملعب سيلهورست بارك، بالجولة الـ13 من عمر البريمرليج. وأصيب محمد صلاح في كاحل القدم، للمرة الأولى في 5 أكتوبر خلال مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات
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نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
محمد صلاح - كلوب

مساعد كلوب عن إصابات الفريق: "صلاح بخير"

كشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استمرار غياب جول ماتيب مدافع الريدز، وشاكيرى عن الفريق الفترة القادمة بسبب الإصابة. وقال بيب لينرز مساعد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق: "لن يعود شاكيرى إلا عقب التوقف الدولي المقبل، نريد منحه بعض الوقت وماتيب لا تزال ركبته تؤلمه، ويحتاج هو الآخر مزيدا من الوقت". كان ماتيب قد غاب عن آخر مباراتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.
محمد صلاح - كلوب

تطور جديد في إصابة صلاح قبل موقعة آرسنال

ازدادت فرص نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في اللحاق بقمة آرسنال غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويأتي ذلك بعدما تعرض الفرعون المصري لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتقدم السبيرز في نتيجة تلك المباراة عبر هاري كين، قبل أن يعادل جوردون هندرسون النتيجة في شوط المباراة الثاني، وتمكن صلاح من تسجيل هدف فوز ليفربول في تلك المباراة من علامة الجزاء.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
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