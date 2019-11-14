محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

محمد صلاح من مباراة السيتي

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».

وينتظر أبناء كلوب مواجهة قوية أمام كريستال بالاس فى الجولة الـ13 من عمر بطولة البريمرليج، والتي من المقرر لها أن تكون يوم 23 من الشهر الجاري على ملعب سيلهورست بارك، بالجولة الـ13 من عمر البريمرليج. وأصيب محمد صلاح في كاحل القدم، للمرة الأولى في 5 أكتوبر خلال مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات