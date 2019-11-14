رياضة

السعودية تخطف الفوز من أوزبكستان بتصفيات المونديال

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م
منتخب السعودية
منتخب السعودية
قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز ثمين على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على «ملعب باختاكور المركزي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم آسيا، سجل للأخضر السعودي، سلمان الفرج هدفين، وسالم الدوسري، فيما سجل لأصحاب الأرض شوموردوف وشوكوروف، لينفرد منتخب السعودية بالصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن أوزبكستان بعد نهاية أربع جولات، ويتبقى مباراة وحيدة بين فلسطين الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واليمن الرابع بنقطتين.
بدأ منتخب أوزبكستان المباراة ضاغطًا، في المقابل دخل المنتخب السعودي مرتبكًا دفاعيًّا، وأسفر ذلك عن خطأ ياسر الشهراني، في الدقيقة 17، تحت الضغط، لتصل الكرة إلى شومودروف، الذي وضعها على يسار العويس، مسجلا هدف التقدم لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة 23، وصلت الكرة إلى فراس البريكان، الذي تعرض للدفع، ليحتسب الحكم
اقرأ المزيد
مصر -وبتسوانا (7)

كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
تيرى-هنرى

رسميًّا.. تيري هنري مديرًا فنيًّا لـ مونتريال إمباكت

أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي الذى يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن الفرنسي تيري هنري، مديرًا فنيًّا للفريق. ووقع أسطورة كرة القدم على عقد لمدة عامين، مع وجود بند لتمديد العقد حتى عام 2022. وتعد تلك هي المهمة التدريبية الثالثة في مشوار هنري مع التدريب، حيث كان الأخير مدربًا مساعدًا في المنتخب البلجيكي ثم المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي، وسبق أن لعب صاحب الـ42 عامًا في الدوري الأمريكي فى صفوف فريق نيويورك ريد بولز لمدة 4 سنوات في الفترة من 2010 وحتى 2014 بعد رحيله عن برشلونة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الهلال السعودي

كاريلو يقود الهلال للفوز على أوراوا بذهاب نهائي آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهما على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، جاء عن طريق أندري كاريلو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «جامعة الملك سعود»، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في اليابان، وتعد هذه النتيجة إيجابية للزعيم الذي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره الكبيرة فى محيط الرعب، وينتظر الحسم في موقعة الإياب.
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
رمزي -صالح‎

حارس الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن رمزي صالح حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، وفريق الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت 22 عامًا، ونشر الحارس، فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله عن اعتزاله ممارسة كرة القدم، قائلًا: "لكل بداية نهاية، وفي الفترة الأخيرة تعرضت لظروف صعبة ما بين إصابات وما شابه، وبالتالي أعلن اعتزال كرة القدم فخور بما قدمته لمنتخب بلادي على مدار 17 عاما، وفخور بحملي كأس التحدي والوصول لنهائيات أمم آسيا التي كانت الانطلاقة الحقيقية لمنتخب فلسطين قاريًا".
السعودية- وفلسطين

التعادل يحسم مواجهة فلسطين والسعودية في رام الله

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب السعودي، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني برام الله، في الزيارة الأولى لمنتخب السعودية إلى فلسطين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ليفقد الأخضر صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات أيضًا،
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]