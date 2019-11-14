السعودية تخطف الفوز من أوزبكستان بتصفيات المونديال

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

منتخب السعودية

قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز ثمين على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على «ملعب باختاكور المركزي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم آسيا، سجل للأخضر السعودي، سلمان الفرج هدفين، وسالم الدوسري، فيما سجل لأصحاب الأرض شوموردوف وشوكوروف، لينفرد منتخب السعودية بالصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن أوزبكستان بعد نهاية أربع جولات، ويتبقى مباراة وحيدة بين فلسطين الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واليمن الرابع بنقطتين.

بدأ منتخب أوزبكستان المباراة ضاغطًا، في المقابل دخل المنتخب السعودي مرتبكًا دفاعيًّا، وأسفر ذلك عن خطأ ياسر الشهراني، في الدقيقة 17، تحت الضغط، لتصل الكرة إلى شومودروف، الذي وضعها على يسار العويس، مسجلا هدف التقدم لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة 23، وصلت الكرة إلى فراس البريكان، الذي تعرض للدفع، ليحتسب الحكم