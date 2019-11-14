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19 مليار جنيه إيرادات «المصرية للاتصالات» فى 9 أشهر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد
أظهرت أهم مؤشرات نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلوغ إجمالي الإيرادات المجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية، كما أظهرت أن برنامج المعاش المبكر امتد ليشمل عدد 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوي كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 15% ومشتركي المحمول بنسبة 27%.   وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 6% مقارنة بنفس
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وزير-الماليه

معيط: مصر ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأوضح الوزير، أن صندوق النقد الدولي توقع مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي.
خالد بشارة - أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم للتنمية مصر تسجل أرباحا 501 مليون جنيه

أوراسكوم للتنمية مصر تواصل تحقيق نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في جميع قطاعاتها وتستمر في تحقيق النتائج المستهدفة لعام 2019، ارتفعت الإيرادات بنسبة 39,4? لتصل إلى3,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2,4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع مجمل الربح بنسبة 6,5% لتصل إلى 996,8 مليون جنيه مصري خلال الفترة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 6,7? لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 987,5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.
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