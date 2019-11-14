رياضة

كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
مصر
مصر
أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد فتحي. خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات. خط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا". وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد، باهر المحمدي، محمد
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منتخب السعودية

السعودية تخطف الفوز من أوزبكستان بتصفيات المونديال

قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز ثمين على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على «ملعب باختاكور المركزي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم آسيا، سجل للأخضر السعودي، سلمان الفرج هدفين، وسالم الدوسري، فيما سجل لأصحاب الأرض شوموردوف وشوكوروف، لينفرد منتخب السعودية بالصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن أوزبكستان بعد نهاية أربع جولات، ويتبقى مباراة وحيدة بين فلسطين الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واليمن الرابع بنقطتين.
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محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
تيرى-هنرى

رسميًّا.. تيري هنري مديرًا فنيًّا لـ مونتريال إمباكت

أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي الذى يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن الفرنسي تيري هنري، مديرًا فنيًّا للفريق. ووقع أسطورة كرة القدم على عقد لمدة عامين، مع وجود بند لتمديد العقد حتى عام 2022. وتعد تلك هي المهمة التدريبية الثالثة في مشوار هنري مع التدريب، حيث كان الأخير مدربًا مساعدًا في المنتخب البلجيكي ثم المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي، وسبق أن لعب صاحب الـ42 عامًا في الدوري الأمريكي فى صفوف فريق نيويورك ريد بولز لمدة 4 سنوات في الفترة من 2010 وحتى 2014 بعد رحيله عن برشلونة.
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اصابة حمدى فتحى (1)

حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من مران الفريق

وجه حمدي فتحي، لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتواجد اللاعب في المران بالعكاز، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، وتحدث في مقطع فيديو، قائلا: "أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية، جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".
حسام البدري (2)

حسام البدري عن إصابة صلاح: لدينا البديل

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على جاهزية الفراعنة لمباراة كينيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "محمد صلاح لديه إصابة وبعد الأشعة وحضوره أمس أثبت المصداقية، تأكدنا أن وتر القدم متأثر بشدة من الإصابة وغادر اليوم وسيكون موجودًا خلال الفترة المقبلة، يوجد 4 بدلاء، وهم قادرون على تعويض غيابه".
محمد- صلاح‎ (1)

رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.
منتخب- كينيا‎

قبل مواجهة مصر.. أزمات كينيا تتواصل

ذكر موقع "نيروبي نيوز" الكيني، أن بعثة منتخب كينيا ستواجه أزمة كبيرة أثناء ذهابها إلى مصر، حيث وفرت السلطات تذاكر طيران غير مباشر، مما يحتم عليهم الهبوط في دبي أولًا، قبل الوصول إلى مصر، وهو أغضب فرانسيس كيمانزي المدير الفني للمنتخب الذي صرح قائلًا: "عدم توفير طيران مباشر سيطول رحلتنا من 5 ساعات إلى 20 ساعة، سنتأخر 15 ساعة كاملة تقريبا، هذا لا يساعد الفريق على الإطلاق، هذا عقاب لنا، عقاب شديد، سنخسر الوقت والأيام، وسنشعر بإرهاق بالغ، إنه تأخير غير ضروري".
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