كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا
تحرير:علي الزيني
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
مصر
أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.
ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد فتحي.
خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.
خط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا".
وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد، باهر المحمدي، محمد
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد فتحي.
خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.
خط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا".
وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد، باهر المحمدي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد، محمد النني، كريم طارق، أحمد إسماعيل "زيزو"، مروان حمدي، أحمد جمعة، حسام حسن.
ويعد هذا اللقاء، هو أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدري، الذي تولى المهمة خلفًا للمكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق الذي رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.