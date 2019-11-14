كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد فتحي. خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات. خط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا". وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد، باهر المحمدي، محمد