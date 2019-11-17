للتسوق في "البلاد فرايداي" خطوات.. احذر الأخطاء

يستغل التجار الرسائل النصية للهواتف الذكية للإعلان عن عروض "البلاك فرايدي"، وإذا قمت بالتسجيل ووافقت على هذا النوع من الرسائل، سيمكنك ايضا تحميل تطبيقات تساعدك

تحرير:فيروز ياسر ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

يستعد العديد من الاشخاص إلى آخر جمعة من شهر نوفمبر من أجل "البلاك فرايداي"، الذي تعلن فيه جميع الاسواق والمحلات عن العروض المتاحة. كما يستخدم تجار التجزئة قنوات اتصال متنوعة مثل البريد الإلكتروني والنصوص والتطبيقات لتجعلك تنفق أموالك التي تم الحصول عليها بشق الأنفس معهم. ولأن الاغراءات متاحة خلال هذا الوقت، فستكون في حاجة إلى مقاومتها قدر الإمكان وتكتفي بشراء ما تحتاجه فقط، لذا اتبع تلك الطرق التي تجنبك ارتكاب الأخطاء خلال البلاك فرايداي، وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.

1- لا داعي لانتظارك آخر جمعة من الشهر خلال التقدم الذي تلاحظه، لم تعد مضطرا إلى الانتظار حتى يوم "البلاك فرايداي" لتشتري كل ما تحتاجه أو حتى تشاهد ما يتم عرضه، حيث بدأ التجار في عرض مبيعاتهم على الانترنت، ولهذا يمكنك التسوق قبل البيع في اليوم المعروف. 2- احصل على الخصومات الحصرية على إنستجرام بدلا

1- لا داعي لانتظارك آخر جمعة من الشهر



2- احصل على الخصومات الحصرية على إنستجرام



خلال التقدم الذي تلاحظه، لم تعد مضطرا إلى الانتظار حتى يوم "البلاك فرايداي" لتشتري كل ما تحتاجه أو حتى تشاهد ما يتم عرضه، حيث بدأ التجار في عرض مبيعاتهم على الانترنت، ولهذا يمكنك التسوق قبل البيع في اليوم المعروف.

بدلا من البحث عن صور أصدقائك أو البلوجر والفاشونيستا على انستجرام، يمكنك البحث عن الصفحات الخاصة بالبلاك فرايداي والتي تكشف عن أفضل العروض، لذا تأكد من متابعة صفحاتهم وتشغيل الإشعارات، كما يمكنك التسوق مباشرة من المنصة، لذلك لا تحتاج حتى إلى زيارة صفحات جديدة للتحقق من ذلك.

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3- قارن بين الأونلاين عندما تشتري من المحل



4- استخدم موبايلك أكثر في الرسائل النصية



خلال هذه الفترة يستخدم المتسوقون مجموعة متنوعة من وسائل التسوق عبر الإنترنت والهواتف المحمولة للحصول على أفضل العروض، ولهذا عندما يتواجدون بداخل المولات ومتاجر الملابس في يوم الجمعة سيقومون بمقارنة الأسعار عبر الإنترنت بأجهزتهم المحمولة عند التفكير في مشترياتهم من أجل التوفير.

يستغل التجار الرسائل النصية للهواتف الذكية للإعلان عن عروض "البلاك فرايداي"، وإذا قمت بالتسجيل ووافقت على هذا النوع من الرسائل، سيمكنك ايضا تحميل تطبيقات تساعدك في شراء بعض المنتجات أونلاين أو حجزها بملبغ معين وبالتالي توفر المال وتحصل على ما تريد.

5- استخدم أداة التسوق المحددة من Google



التسوق عبر Instagram و Pinterest سهل للغاية، لكن قد يكون من الصعب العثور أداة على جوجل تساعد في الكشف عن المتاجر، ولكن إذا كنت تحب اكتشاف أشياء جديدة من التجار فيمكن اللجوء إلى اداة Google Shopping التي تم تجديدها حيث يتيح لك اكتشاف ومقارنة وشراء المنتجات من مجموعة لا حصر لها من المتاجر حتى تتمكن من العثور على أفضل عروض سواء عبر الإنترنت أو من متجر قريب.

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6- لديك خطة احتياطية

بالطبع في هذا اليوم، جميع الأماكن تكون مزدحمة، وفي بعض الحالات لن تجد ما تبحث عنه، ولهذا أنت في حاجة إلى وضع بديل جيد يفي بالغرض ويساعدك.

7- اترك الاطفال في المنزل

بالطبع يحب الأطفال هذا النوع من التسوق، لكن خلال البلاك فرايداي ليس خيارا جيدا، فالأماكن مزدحمة، والوقوف في طوابير صعبا، هذا يشعرهم بالممل وقد يتوه أحد أطفالك منكِ، لذا استمتعي بيومك بدونهم لشراء المتطلبات سريعا.

8- اتبع الميزانية



حتى قبل أن تقومين بإعداد قائمة المشتريات، تحتاج إلى معرفة ميزانيتك، وبمجرد القيام بذلك، احصل على المال واترك بطاقات الائتمان في المنزل، فهذا يساعدك على التفكير أكثر في كل عملية شراء والتقليل من التسوق إذا كان لديك نقود، وبهذا لا توجد طريقة يمكنك بها زيادة الإنفاق لأنك لا تملك المال اللازم للقيام بذلك

بمجرد أن تصبح قائمتك جاهزة، حدد المتاجر التي ستحتاج إلى زيارتها أولاً، سواء أنها الأقرب أو تفضل المنتجات الموجودة بها.