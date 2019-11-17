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للتسوق في "البلاد فرايداي" خطوات.. احذر الأخطاء

يستغل التجار الرسائل النصية للهواتف الذكية للإعلان عن عروض "البلاك فرايدي"، وإذا قمت بالتسجيل ووافقت على هذا النوع من الرسائل، سيمكنك ايضا تحميل تطبيقات تساعدك
تحرير:فيروز ياسر ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
البلاك فرايداي
البلاك فرايداي
يستعد العديد من الاشخاص إلى آخر جمعة من شهر نوفمبر من أجل "البلاك فرايداي"، الذي تعلن فيه جميع الاسواق والمحلات عن العروض المتاحة. كما يستخدم تجار التجزئة قنوات اتصال متنوعة مثل البريد الإلكتروني والنصوص والتطبيقات لتجعلك تنفق أموالك التي تم الحصول عليها بشق الأنفس معهم. ولأن الاغراءات متاحة خلال هذا الوقت، فستكون في حاجة إلى مقاومتها قدر الإمكان وتكتفي بشراء ما تحتاجه فقط، لذا اتبع تلك الطرق التي تجنبك ارتكاب الأخطاء خلال البلاك فرايداي، وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
1- لا داعي لانتظارك آخر جمعة من الشهر خلال التقدم الذي تلاحظه، لم تعد مضطرا إلى الانتظار حتى يوم "البلاك فرايداي" لتشتري كل ما تحتاجه أو حتى تشاهد ما يتم عرضه، حيث بدأ التجار في عرض مبيعاتهم على الانترنت، ولهذا يمكنك التسوق قبل البيع في اليوم المعروف. 2- احصل على الخصومات الحصرية على إنستجرام بدلا
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مصابة بالسرطان

لم أدخن يوما.. حكاية سيدة مع سرطان الرئة

التدخين من أكبر مسببات سرطان الرئة، وإذا تعرض شخص ما لهذا المرض الخبيث ففي الغالب يعتقد من حوله أن التدخين العامل الأكبر. وجيل فيلدمان امرأة، تبلغ من العمر 49 عاما من شيكاغو، أصيبت بسرطان الرئة على الرغم من أنها لم تدخن يوما، ورغم ذلك فقد شاهدت 5 أفراد من عائلتها يموتون بسبب هذا المرض على مدار 14 عاما. بسبب تاريخ العائلة، بدأت في الحصول على الأشعة المقطعية لرئتيها من 2-3 سنوات، حيث أظهر أول اختباران نتائج إيجابية، لكن الاختبار الثالث لم يكن على ما يرام.
ميجان ماركل والأمير هاري

حياة أميرات القصر.. ديانا «الأتعس» وميجان «الأذكى»

تزوج الأمير هاري بميجان ماركل العام الماضي في شهر مايو، حيث شهد العالم الزفاف الأسطوري، وتمنى هاري أنْ لو كانت والدته موجودة خلال هذه اللحظة. بالعودة للوراء قليلا، وعندما خطب الأمير هاري ميجان ماركل، فإنه صمم خاتم الخطوبة بنفسه من ماستين تنتميان إلى مجموعة مجوهرات والدته الراحلة، كما كشف لـ"بي بي سي" أنه إذا كانت والدته على قيد الحياة كانت ستكون صديقة جيدة لزوجته ميجان. هناك الكثير من الأمور المشتركة بين الأميرة ديانا، وميجان ماركل، دوقة ساسيكس كالآتي:
زراعة-النباتات

النباتات المنزلية عديمة الفائدة.. تنقي الهواء ببطء

كل شخص لديه ميول تجاه الاعتناء بحيوان أو نبات بالمنزل، ومثلما الحيوانات الأليفة صديقة للاشخاص وتحمي المنزل، فإن النباتات بالداخل لها دوركما يعتقد بعض الأشخاص منذ قديم الأزل، ولكن كان للأبحاث رأي آخر، حيث كشفت أن النباتات التي يتم زراعتها داخل المنزل عديمة الفائدة، ولا تنظف الهواء الذي تستنشقه. يقول مايكل وارنج، أستاذ الهندسة المعمارية والبيئية بجامعة دركسل في فيلادلفيا، إنك تحتاج إلى ما بين عشرة إلى 1000 نباتا- اعتمادًا على الحجم والنوع - للمتر المربع لتحقيق تنظيف الهواء كما يحدث عندما تفتح النوافذ لتجديد الهواء.
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الجمعة-السوداء (3)

300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
تنظيف-السجاد

«تلميع المقص وبقع السجاد».. الخل حل سحري للتنظيف

الخل عبارة عن محلول مخفف من حمض الخليك، وتم استخدامه منذ آلاف السنين، حيث كان له استخدامات أخرى بعيدا عن الطعام، كصبغ الملابس وحفظ الأطعمة، هذا بالإضافة إلى قدرته العلاجية عن طريق تقوية جهاز المناعة، ويساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية صحة العظام. كما يعد الخل مفيداً لمرضى السكري والسرطان، وله دور في العناية بالبشرة، والتخلص من الوزن الزائد، وإلى جانب كل ما سبق ذكره، فيمكنك استخدامه في جميع أنحاء المنزل للتخلص من الأتربة والميكروبات، لذا اشتريه وضعيه في خزانتك للاستخدامات التي ذكرها موقع Reader's Digest.
صفات العقرب

مالا تعرفه عن «العقرب».. تجنب عصبيته واحذر شكوكه

برج العقرب من الأبراج الغريبة، ومثلما قلنا في موضوع سابق "لا تخف ولكن احذر"، ففي هذا التقرير سيكون الحذر واجبا عندما يظهر العقرب الوجه الآخر الذي لا يكشف عنه إلا بعد معرفتك له جيدا، وحدوث سوء تفاهم كبير بينكما. يلدغك العقرب ويدخل سمه في جسمك فينتشر في جميع الأنحاء، حتى أنه بعد انتهاء علاقتك معه سواء صداقة أو حب لن يقتلك ولكن تستمر آثار لدغته لفترة طويلة لا يمكن التنبؤ بانتهائها، فمثلما يُقال اتقِ شر الحليم إذا غضب، وهذه المقولة تنطبق على العقرب تماما، لذا لا تجعله عدوا لك، ومن هنا يمكنك اكتشاف سلبيات شخصية العقرب وفقا لما ذكره موقع Exemplore.
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