اللحوم المصنعة.. أطعمة نتناولها ولا نعرف خطورتها

يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان المعدة والقولون، وليس ذلك فقط، بل تزيد من الالتهابات بشكل كبير أيضًا

تحرير:إسراء سليمان ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

اطعمة تزيد من الالتهابات

نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة التي تساعدنا في الوقاية من الالتهابات، للحفاظ على صحة الجهاز المناعي بشكل خاص، وصحة الجسم بشكل عام، وتجنبًا للإصابة بأمراض مزمنة، على الجانب الآخر، توجد أطعمة نتناولها كل يوم، ولا نعرف أنها تحفز من إصابتك بالالتهابات، على سبيل المثال السكريات المصنعة، ومشروب الذرة عالي الفركتوز، حيث يزيد مع معدل الالتهابات، ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن الدهون المصنعة لها تأثير ضار على الصحة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".

يحاول الجسم دائمًا حماية نفسه عندما يكون مصابًا، وبالتالي فإن حدوث الالتهابات يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، فمن المؤكد أنك تتناول أطعمة تسبب الالتهابات، وتزيد من خطورتها ولا تعلم عنها شيئا، وما يلي بعض منها: غير حياتك خلال 40 يوما