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اللحوم المصنعة.. أطعمة نتناولها ولا نعرف خطورتها

يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان المعدة والقولون، وليس ذلك فقط، بل تزيد من الالتهابات بشكل كبير أيضًا
تحرير:إسراء سليمان ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
اطعمة تزيد من الالتهابات
اطعمة تزيد من الالتهابات
نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة التي تساعدنا في الوقاية من الالتهابات، للحفاظ على صحة الجهاز المناعي بشكل خاص، وصحة الجسم بشكل عام، وتجنبًا للإصابة بأمراض مزمنة، على الجانب الآخر، توجد أطعمة نتناولها كل يوم، ولا نعرف أنها تحفز من إصابتك بالالتهابات، على سبيل المثال السكريات المصنعة، ومشروب الذرة عالي الفركتوز، حيث يزيد مع معدل الالتهابات، ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن الدهون المصنعة لها تأثير ضار على الصحة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
يحاول الجسم دائمًا حماية نفسه عندما يكون مصابًا، وبالتالي فإن حدوث الالتهابات يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، فمن المؤكد أنك تتناول أطعمة تسبب الالتهابات، وتزيد من خطورتها ولا تعلم عنها شيئا، وما يلي بعض منها: غير حياتك خلال 40 يوما
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الكسل-والإرهاق

دراسة: الكسل يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

تتزاحم الحياة بالعديد من الأشياء المرهقة، بداية من الذهاب للعمل أو المدرسة، إلى التفكير والتوتر والقلق، وكل ما نحتاج إليه في نهاية اليوم، الرجوع إلى المنزل، للاسترخاء، والحصول على قسط مناسب من الراحة، ولكن لا يعني ذلك، الجلوس على السرير، والاستستلام التام للكسل، لا تفعل ذلك، فأثبتت العديد من الدراسات، أن الكسل يؤدي إلى الموت، فعليك بالتخلص منه والقيام ببعض التمرينات الرياضية، لاستعادة الطاقة مرة أخرى في نهاية يوم طويل من العمل، وذلك نقلًا عن "boldsky".
أهمية-وجبة-الإفطار

5 أطعمة لا تتناولها على الإفطار لخسارة الوزن

نسعى دائمًا إلى فقدان الوزن، لذا نتبع مختلف الأنظمة الغذائية، لفقد الكيلو جرامات، إضافة إلى ذلك ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة التي تزيد من الوزن، على سبيل المثال الوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون المصنعة، فهي لن تزيد من الوزن فقط، بل تؤدي إلى مشكلات صحية مثل أمراض القلب، إضافة إلى ذلك، ينصح بالتوقف عن استهلاك أطعمة محددة في وجبة الإفطار، والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
مزيلات-العرق-وسرطان-الثدي

الأطباء يحذرون: الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي

خلال الفترة الأخيرة، حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، وذلك لأنه خلال المراحل المتقدمة من المرض الخبيث، غالبا ما تنتشر مشكلات جلدية ويحاول المرضى تهدئتها بالكريمات والأعشاب. كشف الباحثون من كلية الطب نوفا في البرتغال، عن أن المنتجات المستخدمة تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، ومن بين العلاجات العشبية الكركم والجنسنج، فقد توقف الدم عن التجلط وتزيد من الندبات، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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