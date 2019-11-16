اللحوم المصنعة.. أطعمة نتناولها ولا نعرف خطورتها

يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان المعدة والقولون، وليس ذلك فقط، بل تزيد من الالتهابات بشكل كبير أيضًا
نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة التي تساعدنا في الوقاية من الالتهابات، للحفاظ على صحة الجهاز المناعي بشكل خاص، وصحة الجسم بشكل عام، وتجنبًا للإصابة بأمراض مزمنة، على الجانب الآخر، توجد أطعمة نتناولها كل يوم، ولا نعرف أنها تحفز من إصابتك بالالتهابات، على سبيل المثال السكريات المصنعة، ومشروب الذرة عالي الفركتوز، حيث يزيد مع معدل الالتهابات، ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن الدهون المصنعة لها تأثير ضار على الصحة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
يحاول الجسم دائمًا حماية نفسه عندما يكون مصابًا، وبالتالي فإن حدوث الالتهابات يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، فمن المؤكد أنك تتناول أطعمة تسبب الالتهابات، وتزيد من خطورتها ولا تعلم عنها شيئا، وما يلي بعض منها:
غير حياتك خلال 40 يوما
يحاول الجسم دائمًا حماية نفسه عندما يكون مصابًا، وبالتالي فإن حدوث الالتهابات يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، فمن المؤكد أنك تتناول أطعمة تسبب الالتهابات، وتزيد من خطورتها ولا تعلم عنها شيئا، وما يلي بعض منها:
غير حياتك خلال 40 يوما باتباع هذا النظام الغذائي
1- السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز
يعتبر سكر المائدة (السكروز) وشراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) من النوعين الرئيسيين من السكر المضاف في النظام الغذائي، أحد الأسباب التي تجعل السكريات المضافة ضارة هو أنها يمكن أن تزيد من الالتهابات، وقد ينتج عنها أمراض عديدة، وللتاكد بشكل عملي، في إحدى الدراسات، تغذت الفئران على حمية عالية من السكروز، مما أدى إلى سرطان الثدي الذي امتد إلى رئتيهما، ويرجع ذلك إلى الاستجابة الالتهابية للسكر، ونتيجة لذلك تم ربط الكثير من الفركتوز بالسمنة ومقاومة الأنسولين والسكري وأمراض الكبد الدهنية والسرطان وأمراض الكلى المزمنة، وبالنسبة للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، تشمل الحلوى والشيكولاتة والمشروبات الغازية والمخبوزات وبعض الحبوب.
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2- الدهون غير المشبعة
هي دهون غير صحية، نتناولها في الطعام ولا ندرك مدى خطورتها، حيث تحتوي معظم أنواع السمن على الدهون غير المشبعة، وغالبًا ما يتم إضافتها إلى الأطعمة المصنعة لإطالة مدة الصلاحية، وبالنسبة للأضرار التي تنتج عنها، فقد ثبت أن الدهون المتحولة الاصطناعية تسبب التهابا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول الجيد(HDL)، كما كشفت الدراسات التي أجريت على رجال لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول عن زيادات مماثلة في علامات الالتهابات استجابةً للدهون غير المشبعة.
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تشمل الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة على البطاطا المقلية وغيرها من الوجبات السريعة المقلية وبعض أنواع الفشار.
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3-الكربوهيدرات المكررة
تناول الكربوهيدرات المكررة قد يؤدي إلى الاتهابات، لذا ينصح دائمًا بتناول الألياف، لأنها تعمل على تعزيز الشعور بالشبع، وتحسن نسبة السكر في الدم، وتغذي البكتيريا المفيدة في أمعائك، كما يشير الباحثون إلى أن الكربوهيدرات المكررة في النظام الغذائي الحديث قد تشجع على نمو بكتيريا الأمعاء الالتهابية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض الأمعاء الالتهابية.
توجد الكربوهيدرات المكررة في الخبز والمكرونة والحلويات وبعض الحبوب والمشروبات الغازية وجميع الأطعمة المصنعة التي تحتوي على سكر أو دقيق مضاف.
4-اللحوم المصنعة
يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان المعدة والقولون، وليس ذلك فقط، بل تزيد من الالتهابات بشكل كبير، لذا يجب التقليل من تناولها، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.
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