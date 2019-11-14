كأس الخليج.. السعودية تصطدم بالكويت والإمارات مع قطر

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م

قرعة كأس الخليج

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل، وأجريت القرعة مساء اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، وجاء المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي في مجموعة واحدة، فيما يلعب المنتخب القطري أمام الإمارات في المجموعة الأخرى، فيما جاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت، والبحرين، ومنتخب عمان حامل لقب النسخة الماضية، التي أقيمت في الكويت.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: المجموعة الأولى : قطر- الإمارات- اليمن- العراق. المجموعة الثانية : عمان- السعودية- الكويت- البحرين. وكان مقررًا أن تقام البطولة بمشاركة 5 منتخبات، هي: قطر، الكويت، عمان، العراق واليمن، بنظام الدوري من دور واحد، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، النية