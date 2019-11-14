150 تلميذا وتحليل الوجبات.. تفاصيل حالات التسمم في بني سويف

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

وزيرة الصحة تزور التلاميذ المصابين بالتسمم في بني سويف

اطمأنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، على الحالة الصحية لتلاميذ بني سويف، المشتبه في إصابته بالتسمم، بعد شكوتهم من مغص معوى وإسهال وقئ، ونقلهم إلى مستشفيات الفشن وببا وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وراجعت الوزيرة أوجه الرعاية الطبية المقدمة للتلاميذ وتبادلت الحديث معهم وأولياء أومورهم، وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة، خروج كل الحالات المحولة لمستشفى بني سويف، ومستشفى ببا باستثناء حالتين جاري عمل الفحوصات اللازمة لهم تمهيدا لخروجهم مساء اليوم، فيما تبقت 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي، سيخرجون جميعا خلال ساعتين، بعد الإطمئنان على وضعهم الصحي.

وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من مستشفى الفشن المركزي بوصول 150 تلميذا في مدارس "الجفادون وعزبة بشرى وبني صالح" التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى، مصابين بغثيان وتقلصات واشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة البسكويت المدرسية.وأوضح مسؤولو الصحة بالمحافظة، أن الوضع الصحي بشكل عام كان مستقرا لجميع