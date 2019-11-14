150 تلميذا وتحليل الوجبات.. تفاصيل حالات التسمم في بني سويف
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
وزيرة الصحة تزور التلاميذ المصابين بالتسمم في بني سويف
اطمأنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، على الحالة الصحية لتلاميذ بني سويف، المشتبه في إصابته بالتسمم، بعد شكوتهم من مغص معوى وإسهال وقئ، ونقلهم إلى مستشفيات الفشن وببا وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وراجعت الوزيرة أوجه الرعاية الطبية المقدمة للتلاميذ وتبادلت الحديث معهم وأولياء أومورهم، وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة، خروج كل الحالات المحولة لمستشفى بني سويف، ومستشفى ببا باستثناء حالتين جاري عمل الفحوصات اللازمة لهم تمهيدا لخروجهم مساء اليوم، فيما تبقت 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي، سيخرجون جميعا خلال ساعتين، بعد الإطمئنان على وضعهم الصحي.
وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من مستشفى الفشن المركزي بوصول 150 تلميذا في مدارس "الجفادون وعزبة بشرى وبني صالح" التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى، مصابين بغثيان وتقلصات واشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة البسكويت المدرسية.وأوضح مسؤولو الصحة بالمحافظة، أن الوضع الصحي بشكل عام كان مستقرا لجميع
وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من مستشفى الفشن المركزي بوصول 150 تلميذا في مدارس "الجفادون وعزبة بشرى وبني صالح" التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى، مصابين بغثيان وتقلصات واشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة البسكويت المدرسية.
وأوضح مسؤولو الصحة بالمحافظة، أن الوضع الصحي بشكل عام كان مستقرا لجميع التلاميذ، ومعظم الحالات التي كانت متواجدة بالمستشفيات نتيجة "إيحاءات" تحدث في مثل هذه الحالات.
واستفسرت الوزيرة، عن الوضع الصحي والملابسات المؤدية لشكوى التلاميذ، والإجراءات الوقائية المتخذة وطريقة التعامل مع الواقعة، وأكد وكيل وزارة الصحة، إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة للحالات، لزيادة الاطمئنان عليهم، وجاري الوقوف على السبب لمنع تكرار الواقعة، موضحا أنه تم ارسال عينات الوجبات التي تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها، لمزيد من الإطمئنان وتحديد السبب الفعلي.
وأشار المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إلى أنه انتقل إلى المستشفى فور إخطاره بالواقعة للإطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتحديد السبب الفعلي لتعرض بعض التلاميذ لمشكلات صحية في هذه المدرسة.
وأضاف أنه اطلع من خلال مدير المستشفى على كافة الإجراءات المنفذة والتي تضمنت أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائية التي تم تناولها اليوم، وارسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية، مشيدا بتعامل مسؤولي الصحة والطاقم الطبي مع الواقعة بكل جدية والإجراءات الطبية المناسبة.