رياضة

العراق يخطف فوزا قاتلا من إيران بتصفيات كأس العالم

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
العراق
العراق
خطف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، فوزا قاتلا من نظيره الإيراني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين. أحرز مهند على هدف التقدم للعراق، وأدرك أحمد نور الله هدف التعادل للضيوف، وسجل علاء عباس هدف الفوز، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 10 نقاط، وظل في صدارة المجموعة، في المقابل ظل إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
المنتخب العراقي بدأ المباراة ضاغطا وسيطر على مجريات اللعب، وافتتح التسجيل في الدقيقة 11، بعد تسديدة من علي عدنان ارتدت من الحارس إلى مهند علي، الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 24، أدرك المنتخب الإيراني هدف التعادل، بعد خطأ من علي عدنان الذي تباطأ في إبعاد الكرة، ليحصل عليها رضائيان ويمرر الكرة
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المستكاوي: المنتخب صفر.. لا دفاع ولاهجوم ولا أي شيء

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الكيني، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب مصر، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
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مصر تبدأ تصفيات إفريقيا بتعادل هزيل مع كينيا

بعد أداء سيئ غير مقنع، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني.
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مران الأهلي.. تخفيف الحمل البدني وانتظام سليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الخميس، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يستعد خلالها لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وبدأ المران بجلسة مع اللاعبين ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي.
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كأس الخليج.. السعودية تصطدم بالكويت والإمارات مع قطر

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل، وأجريت القرعة مساء اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، وجاء المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي في مجموعة واحدة، فيما يلعب المنتخب القطري أمام الإمارات في المجموعة الأخرى، فيما جاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت، والبحرين، ومنتخب عمان حامل لقب النسخة الماضية، التي أقيمت في الكويت.
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السعودية تخطف الفوز من أوزبكستان بتصفيات المونديال

قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز ثمين على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على «ملعب باختاكور المركزي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم آسيا، سجل للأخضر السعودي، سلمان الفرج هدفين، وسالم الدوسري، فيما سجل لأصحاب الأرض شوموردوف وشوكوروف، لينفرد منتخب السعودية بالصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن أوزبكستان بعد نهاية أربع جولات، ويتبقى مباراة وحيدة بين فلسطين الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واليمن الرابع بنقطتين.
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كاريلو يقود الهلال للفوز على أوراوا بذهاب نهائي آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهما على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، جاء عن طريق أندري كاريلو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «جامعة الملك سعود»، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في اليابان، وتعد هذه النتيجة إيجابية للزعيم الذي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره الكبيرة فى محيط الرعب، وينتظر الحسم في موقعة الإياب.
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الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
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