العراق يخطف فوزا قاتلا من إيران بتصفيات كأس العالم

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

العراق

خطف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، فوزا قاتلا من نظيره الإيراني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين. أحرز مهند على هدف التقدم للعراق، وأدرك أحمد نور الله هدف التعادل للضيوف، وسجل علاء عباس هدف الفوز، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 10 نقاط، وظل في صدارة المجموعة، في المقابل ظل إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

المنتخب العراقي بدأ المباراة ضاغطا وسيطر على مجريات اللعب، وافتتح التسجيل في الدقيقة 11، بعد تسديدة من علي عدنان ارتدت من الحارس إلى مهند علي، الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 24، أدرك المنتخب الإيراني هدف التعادل، بعد خطأ من علي عدنان الذي تباطأ في إبعاد الكرة، ليحصل عليها رضائيان ويمرر الكرة