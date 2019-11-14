رياضة

مران الأهلي.. تخفيف الحمل البدني وانتظام سليمان

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الخميس، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يستعد خلالها لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وبدأ المران بجلسة مع اللاعبين ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي.
وشهد المران الجماعي انتظام وليد سليمان، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وخصص رينيه فايلر فقرة للتصويب على المرمى، وقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتسديد بمشاركة الحراس، ضمن البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه. وعقد فايلر جلسة مع جهازه المعاون، وحرص على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين،
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حسن-المستكاوي (1)

المستكاوي: المنتخب صفر.. لا دفاع ولاهجوم ولا أي شيء

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الكيني، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب مصر، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
مصر- وكينيا -الشوط -الأول (1)

مصر تبدأ تصفيات إفريقيا بتعادل هزيل مع كينيا

بعد أداء سيئ غير مقنع، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني.
منتخب العراق

العراق يخطف فوزا قاتلا من إيران بتصفيات كأس العالم

خطف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، فوزا قاتلا من نظيره الإيراني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين. أحرز مهند على هدف التقدم للعراق، وأدرك أحمد نور الله هدف التعادل للضيوف، وسجل علاء عباس هدف الفوز، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 10 نقاط، وظل في صدارة المجموعة، في المقابل ظل إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانسحاب فريقه الأبيض من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم (2019- 2020)، في حال إلغاء مواجهة الأهلي والجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن «اللائحة واضحة وفريق الزمالك واجه المقاولون العرب احتراما لقرارات اتحاد الكرة وكذلك احتراما لقرار الأمن، وإذا تم إلغاء مباراة الأهلي والجونة لن نستكمل الدوري، كلامي واضح».
فيلر-سامي-قمصان

هل يرحل «سامي قمصان» عن الجهاز الفني للنادي الأهلي؟

أصبح سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالرحيل عن الجهاز الفني، بعد انضمام السويسري المغربي شعيب سيكوك، محلل الأداء، إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إذ كشف مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن وظائف محلل الأداء شعيب، تختلف عن محللي الأداء السابقين، حيث كانت وظائفهم تصوير اللاعبين في التدريبات والمباريات وتقديم تقرير للمدير الفني بالتحركات والأرقام، موضحًا أن وظائف شعيب في الجهاز هو متابعة اللاعبين البدلاء في التدريبات وتقديم تقرير للجهاز الفني بشأن اللاعبين.
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (2)

المصري يكشف مصير إيهاب جلال مع الفريق

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميًّا أعلن من خلاله عن دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، وقال البيان الذي نشره النادي الساحلي: "يتابع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام مصر للمقاصة. ويؤكد مجلس إدارة المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائما بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة".
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