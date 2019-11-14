مران الأهلي.. تخفيف الحمل البدني وانتظام سليمان

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الخميس، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يستعد خلالها لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وبدأ المران بجلسة مع اللاعبين ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي.

وشهد المران الجماعي انتظام وليد سليمان، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وخصص رينيه فايلر فقرة للتصويب على المرمى، وقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتسديد بمشاركة الحراس، ضمن البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه. وعقد فايلر جلسة مع جهازه المعاون، وحرص على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين،