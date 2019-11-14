عودة جوارديولا للبايرن.. كيميتش ونوير يعلقان

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

بيب جوارديولا

علق جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ، على موقفه من الشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتولي تدريب الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي. وقال كيميتش فى تصريحات لـ صحيفة سبورت بيلد عن جوارديولا: "أعرفه جيدًا ومدين له بالكثير، لأنه منحني فرصة اللعب للفريق الأول في سن صغيرة سواء في الدوري الألماني أو دوري الأبطال". وأكمل كيميتش خلال تصريحاته: "لقد فزنا بالألقاب معًا، لن أمانع أبدًا عودته للفريق، لكني لا أعلم مدى صحة هذه الأنباء، البعض كان يتوقع قدوم مدرب جديد، لكننا فزنا الآن مع فليك بمباراتين".

وعلق مانويل نوير حارس بايرن هو الآخر على عودة جورديولا حيث قال: "أسمع هذه الأخبار لأول مرة، سنرى ما سيحدث، وما يمكن لصناع القرار في النادي اتخاذه في الفترة المقبلة، بالنسبة للأيام الستة الماضية، فإننا رأينا قيام فليك بعمل رائع، والمسؤولون سيتخذون القرار المناسب بشأنه". وسبق لـ جوارديولا تدريب بايرن