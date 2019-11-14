رياضة

مصر تبدأ تصفيات إفريقيا بتعادل هزيل مع كينيا

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
مصر وكينيا
مصر وكينيا
بعد أداء سيئ غير مقنع، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني.
المنتخب الوطني كان قريبا من التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد خطأ من الحارس، ولكن سدد تريزيجيه الكرة بجوار القائم، وسقط الحارس الكيني على أرض الملعب، ولم يستطع إكمال اللقاء. وتصدى الشناوي لهدف محقق، بعد انفراد من أيوب تيمبي الذي تلاعب بالدفاع وسدد كرة تصدى لها الشناوي بنجاح، وفي الدقيقة 42، نجح المنتخب
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حسن-المستكاوي (1)

المستكاوي: المنتخب صفر.. لا دفاع ولاهجوم ولا أي شيء

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الكيني، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب مصر، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
مران الأهلي

مران الأهلي.. تخفيف الحمل البدني وانتظام سليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الخميس، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يستعد خلالها لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وبدأ المران بجلسة مع اللاعبين ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي.
منتخب العراق

العراق يخطف فوزا قاتلا من إيران بتصفيات كأس العالم

خطف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، فوزا قاتلا من نظيره الإيراني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين. أحرز مهند على هدف التقدم للعراق، وأدرك أحمد نور الله هدف التعادل للضيوف، وسجل علاء عباس هدف الفوز، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 10 نقاط، وظل في صدارة المجموعة، في المقابل ظل إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
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مصر -وبتسوانا (7)

كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
اصابة حمدى فتحى (1)

حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من مران الفريق

وجه حمدي فتحي، لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتواجد اللاعب في المران بالعكاز، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، وتحدث في مقطع فيديو، قائلا: "أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية، جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".
حسام البدري (2)

حسام البدري عن إصابة صلاح: لدينا البديل

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على جاهزية الفراعنة لمباراة كينيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "محمد صلاح لديه إصابة وبعد الأشعة وحضوره أمس أثبت المصداقية، تأكدنا أن وتر القدم متأثر بشدة من الإصابة وغادر اليوم وسيكون موجودًا خلال الفترة المقبلة، يوجد 4 بدلاء، وهم قادرون على تعويض غيابه".
مصر -وبتسوانا (13)

جمعة: المباريات الودية ليست مقياس الحكم على الفراعنة

أكد أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، أن الفراعنة مستعدون لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، كما أشار إلى أن المباريات الودية ليست مقياسا للحكم على أداء المنتخب. وقال مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، لقناة أون سبورت: "شرف لي الانضمام للمنتخب الوطني، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ومنتخب ليبيريا فريق ضعيف، ولكن المباريات الودية ليست مقياسا، ونحن مستعدون لمواجهة كينيا".
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