مصر تبدأ تصفيات إفريقيا بتعادل هزيل مع كينيا

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

مصر وكينيا

بعد أداء سيئ غير مقنع، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني.

المنتخب الوطني كان قريبا من التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد خطأ من الحارس، ولكن سدد تريزيجيه الكرة بجوار القائم، وسقط الحارس الكيني على أرض الملعب، ولم يستطع إكمال اللقاء. وتصدى الشناوي لهدف محقق، بعد انفراد من أيوب تيمبي الذي تلاعب بالدفاع وسدد كرة تصدى لها الشناوي بنجاح، وفي الدقيقة 42، نجح المنتخب