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البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%

البيانات المبدئية تشير إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6? خلال الربع الثالث لعام 2019 بعدما سجل 5.6? خلال العام المالي 2018/2019 وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 200
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1%، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%، وذكر البنك في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1? في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
وأضاف أن ذلك جاء نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، وأضاف ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها
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عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

19 مليار جنيه إيرادات «المصرية للاتصالات» فى 9 أشهر

أظهرت أهم مؤشرات نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلوغ إجمالي الإيرادات المجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية، كما أظهرت أن برنامج المعاش المبكر امتد ليشمل عدد 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وزير-الماليه

معيط: مصر ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأوضح الوزير، أن صندوق النقد الدولي توقع مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي.
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
اقتصاد (2)

بعد تراجع التضخم.. عائد السندات يواصل جذب المستثمرين

أكد تقرير صادر عن مؤشر «بلومبرج- باركليز»، أن مصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الواعدة في العالم في ما يتعلق بسعر العائد الحقيقي على سنداتها، حيث تصدرت مصر المؤشر للعوائد المعدلة باحتساب التضخم بسعر عائد حقيقي يبلغ 9.42%. وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم، فإن معدلات العوائد الحقيقية على السندات تواصل جذب المستثمرين إلى مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
البنك-المركزي

«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع. أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
الرئيس-السيسى

السيسي: مصر الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 2018- 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013- 2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. وأضاف الرئيس أن معدل التضخم العام حقق انخفاضا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ17.5% في ذات الشهر من العام السابق.
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