البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%

البيانات المبدئية تشير إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6? خلال الربع الثالث لعام 2019 بعدما سجل 5.6? خلال العام المالي 2018/2019 وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 200

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1%، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%، وذكر البنك في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1? في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، وأضاف ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها