لاعبو الأهلي على رأس الحاضرين في عزاء علاء علي

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

عزاء علاء علي

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة، على حضور عزاء علاء علي، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي، بعد صراعٍ مع المرض، وأقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعدد كبير من لاعبي الفارس الأبيض، والأهلي وبعض ممثلي الأندية الأخرى. وتوفى علاء علي عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، إذ اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية يوم الإثنين الماضي.

وشهد العزاء حضور المدرب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، واللواء علاء مقلد المدير التنفيذى للنادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، بجانب لاعبي الفارس الأبيض. كما حضر من الأهلي حسام عاشور، ووليد سليمان وحسين السيد وأحمد الشيخ، وسعد الدين سمير، وياسر إبراهيم، بجانب لاعبي فريق طلائع الجيش،