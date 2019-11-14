رياضة

لاعبو الأهلي على رأس الحاضرين في عزاء علاء علي

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
عزاء علاء علي
عزاء علاء علي
حرص عدد كبير من نجوم الرياضة، على حضور عزاء علاء علي، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي، بعد صراعٍ مع المرض، وأقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعدد كبير من لاعبي الفارس الأبيض، والأهلي وبعض ممثلي الأندية الأخرى. وتوفى علاء علي عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، إذ اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية يوم الإثنين الماضي.
وشهد العزاء حضور المدرب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، واللواء علاء مقلد المدير التنفيذى للنادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، بجانب لاعبي الفارس الأبيض. كما حضر من الأهلي حسام عاشور، ووليد سليمان وحسين السيد وأحمد الشيخ، وسعد الدين سمير، وياسر إبراهيم، بجانب لاعبي فريق طلائع الجيش،
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رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين وانتظام «شيفو»

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين، وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.
عزاء- اللاعب -علاء -علي (5)

«شيكابالا ومؤمن».. نجوم الرياضة في عزاء علاء علي

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة، على حضور عزاء النجم الراحل علاء علي، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية أمس الإثنين، حيث أقيم العزاء أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس، وجاء على رأس الحضور محمود أبو رجيلة ومحمود سعد، نجما الزمالك السابقان، ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما لاعبا الزمالك، وباسم مرسي وأحمد دويدار لاعبا الإنتاج الحربي، ومحمد أشرف روقا لاعب فريق إنبي، ورضا العزب لاعب الترسانة، ومحمد رزق لاعب فريق طلائع الجيش، ومؤمن زكريا نجم النادي الأهلي.
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (3)

عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
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