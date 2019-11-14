المستكاوي: المنتخب صفر.. لا دفاع ولاهجوم ولا أي شيء

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

حسن المستكاوي

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الكيني، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب مصر، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.

وقال المستكاوي فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "المنتخب أمام كينيا صفر.. للأسف ولا حاجة صح في الكورة عملناها، لا دفاع ولاهجوم ولا تمرير ولا استخلاص ولا استحواذ ولاعرضيات ولا تسديدات ولا لياقة ولا سرعات ولا قوة .. ولا شيء، يا ترى نسيت حاجة؟!". ومن المقرر أن يطير منتخب الفراعنة إلى جزر القمر،