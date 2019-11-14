رياضة

جزر القمر تستغل تعثر مصر أمام كينيا وتتصدر المجموعة

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
جزر القمر
جزر القمر
حقق منتخب جُزر القمر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «كيجي»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، ليتصدر المنتخب، الملقب بـ«كويلاكانتس»، المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من مصر وكينيا، بعد تعادلهما إيجابيًّا بهدف لمثله، في وقت سابق من اليوم.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51، عن طريق فايز سليماني مهاجم كوتريرك البلجيكي. وشهدت المجموعة ذاتها، تعادلا بين المنتخب المصري ونظيره الكيني بهدفٍ لمثله، ليفقد الفراعنة أول نقطتين لهم في بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية. وبهذا تصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد
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رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
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حسام- البدري

الدوري وصلاح.. البدري يكشف أسباب التعادل مع كينيا

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أداء الفراعنة أمام كينيا، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
مصر- وكينيا -الشوط -الأول (1)

مصر تبدأ تصفيات إفريقيا بتعادل هزيل مع كينيا

بعد أداء سيئ غير مقنع، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني.
مصر -وبتسوانا (7)

كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
محمد- صلاح‎ (1)

رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.
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