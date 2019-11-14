جزر القمر تستغل تعثر مصر أمام كينيا وتتصدر المجموعة

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

جزر القمر

حقق منتخب جُزر القمر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «كيجي»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، ليتصدر المنتخب، الملقب بـ«كويلاكانتس»، المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من مصر وكينيا، بعد تعادلهما إيجابيًّا بهدف لمثله، في وقت سابق من اليوم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51، عن طريق فايز سليماني مهاجم كوتريرك البلجيكي. وشهدت المجموعة ذاتها، تعادلا بين المنتخب المصري ونظيره الكيني بهدفٍ لمثله، ليفقد الفراعنة أول نقطتين لهم في بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية. وبهذا تصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد