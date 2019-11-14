رياضة

الدوري وصلاح.. البدري يكشف أسباب التعادل مع كينيا

تحرير:أحمد بركات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
حسام البدري
حسام البدري
علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أداء الفراعنة أمام كينيا، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
وقال البدري فى تصريحات عقب المباراة: "عدم وجود الجماهير أثر علينا طبعًا، أتمنى أن تحضر الجماهير بكثافة، تحدثت إلى اللاعبين بعد المباراة". وأكمل البدري: "لازم اللاعيبة تكون جاهزة بدنيًّا عشان نأدي بشكل فني أفضل، اللاعيبة حاليًّا مش جاهزة بدنيًّا، هنتطور لما عناصر الخبرة تكون موجودة زي صلاح والسعيد، وبرضو
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رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
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المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
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مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
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منتخب جزر القمر

جزر القمر تستغل تعثر مصر أمام كينيا وتتصدر المجموعة

حقق منتخب جُزر القمر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «كيجي»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، ليتصدر المنتخب، الملقب بـ«كويلاكانتس»، المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من مصر وكينيا، بعد تعادلهما إيجابيًّا بهدف لمثله، في وقت سابق من اليوم.
حسن-المستكاوي (1)

المستكاوي: المنتخب صفر.. لا دفاع ولاهجوم ولا أي شيء

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الكيني، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب مصر، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
مصر- وكينيا -الشوط -الأول (1)

مصر تبدأ تصفيات إفريقيا بتعادل هزيل مع كينيا

بعد أداء سيئ غير مقنع، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني.
مصر -وبتسوانا (7)

كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، على ملعب الأخير.
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