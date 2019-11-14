الدوري وصلاح.. البدري يكشف أسباب التعادل مع كينيا

تحرير:أحمد بركات ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

حسام البدري

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أداء الفراعنة أمام كينيا، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.

وقال البدري فى تصريحات عقب المباراة: "عدم وجود الجماهير أثر علينا طبعًا، أتمنى أن تحضر الجماهير بكثافة، تحدثت إلى اللاعبين بعد المباراة". وأكمل البدري: "لازم اللاعيبة تكون جاهزة بدنيًّا عشان نأدي بشكل فني أفضل، اللاعيبة حاليًّا مش جاهزة بدنيًّا، هنتطور لما عناصر الخبرة تكون موجودة زي صلاح والسعيد، وبرضو