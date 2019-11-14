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سامح شكري يحذر من نتائج العدوان التركي على سوريا

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، مشيرا إلى تداعيات الأوضاع في مناطق الشمال والشرق السوري على خلفية العدوان التركي الأخير، وما يرتبط بذلك من آثار سلبية على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة، فضلا عن مغبة الممارسات التركية الهادفة إلى تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا، بما يخدم السياسات التوسعية لتركيا، جاء ذلك خلال المشاركة اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بواشنطن، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل الدفع قدماً بالتسوية السياسية للأزمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن الوزير شُكري استعرض خلال مداخلته بالاجتماع، مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، كما رحب ببدء عمل اللجنة الدستورية مؤخرا في جنيف.ودعا الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة الوطنية خلال الجولات المُقبلة لأعمال اللجنة، وذلك بالتوازي مع
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وزيرة -الصحة -ومحافظ -بنى -سويف (3)

4 إجراءات ومكافأة بعد خروج تلاميذ بني سويف «المشتبه في تسمهم»

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خروج جميع التلاميذ المصابين باشتباه التسمم الغذائي من مستشفيات بني سويف بعد تماثلهم للشفاء، وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام ومتحدث الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في تصريح صحفي، أن جميع التلاميذ خرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم بأفضل مستوى من الرعاية الطبية، وفقاً لتوجيهات الوزيرة، الأمر الذي أشاد به أهالي التلاميذ، مضيفا أن سرعة تعامل الفريق الطبي بالمستشفيات بكفاءة مع الحالات المصابة فور وصولها والتنسيق مع هيئة الإسعاف وفق خطة متكاملة؛ ساهم في سرعة تلقيهم الخدمة الطبية وتعافيهم، وعودتهم لمنازلهم.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

غادة والي: 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية تعمل في مصر

قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، إن مصر يعمل بها ما يقرب من 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية في مختلف المجالات، مؤكدة حرصها على توجيه الدعم والمساندة لمؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" منذ أن كانت فكرة، وساهمت في تأسيسها لكونها مؤسسة تحتفي بقيمة مصرية عظيمة ممثلة في شخص الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، جاء ذلك في كلمة لها بالمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "كيمت بطرس غالي" مساء اليوم، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
لقاء-الشيخ -محمد -بن- زايد -آل نهيان -مع -الرئيس -السيسي (1)

السيسي يوجه رسالة شكر للإمارات: ضيافة معهودة من أبناء زايد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت يومين، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعدت اليوم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد".. وعاد الرئيس إلى القاهرة اليوم، وشهدت الزيارة تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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الجيش-التركى

هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

تجري الولايات المتحدة تحقيقا في ما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقياتها مع واشنطن بشأن استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها أمريكا لها فى أثناء الحرب، وللوقوف على ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي منحتها إياها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلائها في سوريا من عدمه. ويرى الخبراء في الولايات المتحدة أن وكلاء تركيا في سوريا هم مجموعات يُعتقد ارتكابها جرائم حرب كجزء من عمليات التوغل الذي تقوده تركيا ويستهدف حلفاء أمريكا الأكراد في الأجزاء الشمالية من سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
ابو بكر-البغدادى

مسؤول تركي: أسرنا شقيقة البغدادي بشمال سوريا

صرح مسؤول تركي بارز لرويترز بأن تركيا تستجوب شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة، بعدما اعتقلتها في مدينة أعزاز بشمال سوريا يوم الاثنين، كما تستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا. وقال المسؤول إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا، وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.
-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
الحرب-في- سوريا (5)

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي

?خاضت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي.
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